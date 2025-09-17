Pronostico Psg-Atalanta: per Juric debutto critico (con sconfitta)

Psg-Atalanta è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro i campioni non c’è nulla da fare. Per nessuno in questo momento, nonostante quelle che saranno le assenze di Luis Enrique. Ma l’Atalanta che abbiamo visto in queste prime uscite non è quella che abbiamo ammirato gli scorsi anni con Gasperini. Juric, che ne ha preso il posto, ha bisogno di tempo. E non ha nemmeno Lookman.

In un altro momento, l’anno scorso precisamente, viste quelle che erano le prestazioni dei bergamaschi, avremmo anche potuto parlare di una partita difficile per il Psg. Che, però, nel corso del finale di stagione ha chiuso alla grandissima e ha ripreso così come aveva lasciato: distruggendo tutto quello che gli passa davanti. Insomma, nonostante quelle che saranno, evidentemente, le pesanti assenze per il tecnico catalano – infortunato anche lui, dopo l’operazione alla spalla – ci sentiamo di dire che per i ragazzi di Juric il cammino inizia in maniera proibitiva, senza nessuna possibilità di prendersi una vittoria. E nemmeno un punto.

L’unica possibilità che ha la Dea questa sera, e su questo siamo convinti visti anche i problemi difensivi del Psg, è quella di segnare almeno una rete nel corso del match.

Come vedere Psg-Atalanta in diretta tv e in streaming

Psg-Atalanta è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.42 Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Inizierà nel migliore dei modi il cammino del Psg in questa Champions League. I campioni in carica si prenderanno tre punti pesanti per il proprio cammino. La partita regalerà almeno tre reti complessive e anche la Dea dovrebbe trovare il gol nel corso del match.

Le probabili formazioni di Psg-Atalanta

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstović.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1