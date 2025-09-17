Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: le assenze penalizzano Simeone

Liverpool-Atletico Madrid è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una delle sfide più intriganti della prima giornata del maxi-girone di Champions Legaue è quella tra Liverpool e Atletico Madrid, che su questo palcoscenico hanno spesso dato vita ad incontri equilibrati e divertenti, anche nella fase ad eliminazione diretta. I Reds, che lo scorso anno lasciarono solo le briciole nella League Phase – sette vittorie e una sconfitta – sono partiti a razzo in Premier League: unici a punteggio pieno con 4 vittorie su 4, curiosamente tutte maturate negli ultimi dieci minuti di gioco.

Domenica scorsa c’ha pensato capitan Salah a risolvere la gara contro il Burnley neopromosso, che era riuscito a tenere testa ai campioni d’Inghilterra fino al 95′ prima del rigore trasformato dal fuoriclasse egiziano (0-1).

Il “Cholo” senza Julian Alvarez

Arne Slot, in ogni caso, quest’anno ha quasi l’obbligo di puntare alla coppa dalle grandi orecchie, soprattutto dopo una delle campagne acquisti più onerose di sempre (oltre 500 milioni spesi sul mercato).

Ha intenzione di fare parecchia strada anche l’Atletico Madrid, che nel 2020 poco prima dello scoppio della pandemia eliminò i Reds dalla Champions al termine di una doppia sfida che i tifosi dei Colchoneros non dimenticheranno facilmente (vittoria sia all’andata che al ritorno). Gli uomini del “Cholo” Simeone sono reduci dal primo successo in campionato: dopo l’inizio deludente – sconfitta all’esordio con l’Espanyol e pareggi con Elche e Alavés – i madrileni si sono sbloccati battendo 2-0 il Villarreal grazie ai gol di Barrios e dell’ex Juve Nico Gonzalez, arrivato nelle ultime ore di calciomercato. Ad Anfield Simeone dovrà fare a meno di Alvarez: il centravanti argentino non verrà rischiato e non è neppure partito per Liverpool. In attacco dovrebbero giocare Griezmann e Gonzalez. Oltre ad Alvarez mancheranno all’appello pure Thiago Almada, Baena e Gimenez.

L’Atletico Madrid sembra non aver ancora carburato e si reca a Liverpool senza diverse pedine: sarà davvero complicato evitare la sconfitta contro un Liverpool che nelle ultime due giornate di Premier League, dopo aver incassato 4 gol nelle prime due, ha sistemato l’assetto difensivo e viene da due clean sheet, tra cui quello nello scontro diretto con l’Arsenal.

Le probabili formazioni di Liverpool-Atletico Madrid

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Nico Gonzalez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0