Pronostico Bayern Monaco-Chelsea: parata di stelle in Baviera

Bayern Monaco-Chelsea è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il nuovo format della Champions League, che ha debuttato ufficialmente un anno fa, garantisce molti più big match rispetto al passato, già a partire dalla fase a girone unico. Non stupisce, dunque, che nella prima giornata si scontrino autentiche corazzate come Bayern Monaco e Chelsea, sfida che peraltro andò in scena anche in finale nell’edizione 2012 (vittoria del club inglese ai rigori).

In Bundesliga i bavaresi hanno ripreso da dove avevano lasciato: solo vittorie nei primi tre turni e la bellezza di 14 gol segnati. La squadra di Vincent Kompany, letteralmente ingiocabile a livello nazionale, si è pure aggiudicata la Supercoppa ed ha superato il turno di Coppa di Germania.

Un avvio davvero strabiliante per Kane e compagni, che quest’anno cercheranno innanzitutto di arrivare in fondo alla massima competizione continentale dopo essersi fermati ai quarti di finale contro l’Inter nella scorsa edizione.

La Premier League, al contrario, è decisamente più competitiva: il Chelsea è ancora imbattuto (due vittorie e due pareggi) ma al momento è soltanto quinto, a -4 dal Liverpool capolista (unico a punteggio pieno). Quattro derby finora per i londinesi: successi con West Ham e Fulham e pareggi con Crystal Palace e Brentford. Ora l’esame Champions: i Blues hanno tutto per fare bella figura dopo un paio di stagioni senza coppa dalle grandi orecchie, soprattutto grazie ai recenti trionfi in Conference League e nel Mondiale per Club, quest’ultimo conquistato in seguito ad una sorprendente cavalcata terminata con l’altisonante vittoria in finale contro il PSG campione d’Europa. Enzo Maresca, tecnico dei Blues, è senza Colwill, Delap ed Essugo ma sono in dubbio anche Lavia e Badiashile. Nel Bayern Monaco, invece, è ancora assente la stellina Musiala.

Come vedere Bayern Monaco-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Bayern Monaco-Chelsea è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 207) e su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotata invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

Il pronostico

Bayern Monaco favorito dopo l’avvio scintillante in patria: i bavaresi, nonostante l’assenza di Musiala, si stanno divertendo, segnando caterve di gol e dominando qualunque avversario gli capiti a tiro. Il Chelsea probabilmente non riuscirà ad evitare la sconfitta ma nell’arco di Maresca non mancano le “frecce” (Palmer, Joao Pedro) per colpire la retroguardia dei tedeschi, tutt’altro che granitica: si profila una gara spettacolare, da almeno tre gol complessi e uno per parte.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Chelsea

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Gittens; João Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2