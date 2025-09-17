Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Ajax-Inter è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Inter ritrova la Champions League a distanza di oltre 3 mesi dalla notte da incubo vissuta nella finale contro il PSG, in cui i nerazzurri furono annichiliti con un 5-0 che non ha precedenti negli ultimi atti di una manifestazione continentale.

Rimuovere quel brutto ricordo ovviamente non sarà semplice. Non è un caso che la nuova stagione non sia iniziata benissimo: dopo il roboante 5-0 rifilato al Torino all’esordio in campionato che aveva fatto ben sperare, sono arrivate due sconfitte preoccupanti, la prima in casa con l’Udinese (1-2) e la seconda allo Stadium contro gli acerrimi rivali della Juventus, con l’Inter che nel finale è stata capace di farsi rimontare nel giro di pochi minuti dopo che era riuscita a ribaltare a sua volta i bianconeri.

Siamo ancora a settembre, ma il pirotecnico 4-3 di Torino rischia di essere una mazzata enorme dal punto di vista psicologico per una squadra ancora traumatizzata da ciò che è avvenuto lo scorso anno, concluso clamorosamente a mani vuote nonostante sia arrivata in fondo a tutte le competizioni. Cristian Chivu, nel frattempo, deve fare i conti con la prima ondata di critiche: in ogni caso il tecnico rumeno è apparso soddisfatto della prestazione dei suoi contro la Juve, al di là del fatto che la difesa continui a mostrare qualche crepa (sei gol subiti in tre partite).

Ajax imbattuto in Eredivisie

Per conquistare i primi tre punti nel maxi-girone di Champions servirà un atteggiamento diverso: tra le italiane peraltro l’Inter è quella che ha avuto il sorteggio più difficile e sarà importante partire forte contro un Ajax che è in ricostruzione – non gioca la Champions dal 2023 – e non è certo quello di qualche anno fa.

Guidati da Johnny Heitinga e con una rosa molto giovane, i Lancieri sono ancora imbattuti in Eredivisie, ma hanno vinto soltanto tra le mura amiche, pareggiando i due match disputati fuori casa. Tutti a disposizione per l’ex difensore della nazionale olandese, ad eccezione dell’infortunato van den Boomen. La stellina è il centrocampista Taylor, uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, davanti invece ci si affida all’esperto Weghorst, circondato da Berghuis e Godts. Dall’altro lato, Chivu cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla sfida di Torino: Sommer, tra i più incerti contro la Juve, rischia il posto. In mezzo chiede spazio il croato Sucic.

Come vedere Ajax-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Ajax-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

Quote sbilanciate nei confronti dell’Inter ma i nerazzurri al momento non offrono grandi garanzie. L’Ajax – che in Champions League non ha mai battuto il club meneghino nei quattro precedenti – non fa paura, anche se giocare alla Cruijff Arena non è mai una passeggiata. Tanti dubbi, insomma, per la squadra di Chivu, che farà verosimilmente molta fatica a mantenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Ajax-Inter

AJAX (4-3-3): Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2