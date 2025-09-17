I pronostici di mercoledì 17 settembre: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 17 settembre, continua la prima giornata della League Phase di Champions League con altre sei partite

L’Inter ritrova la Champions League a distanza di oltre 3 mesi dalla notte da incubo vissuta nella finale contro il PSG, in cui i nerazzurri furono annichiliti con un 5-0 che non ha precedenti negli ultimi atti di una manifestazione continentale.

Rimuovere quel brutto ricordo ovviamente non sarà semplice. Non è un caso che la nuova stagione non sia iniziata benissimo: dopo il roboante 5-0 rifilato al Torino all’esordio in campionato che aveva fatto ben sperare, sono arrivate due sconfitte preoccupanti, la prima in casa con l’Udinese (1-2) e la seconda allo Stadium contro gli acerrimi rivali della Juventus, con l’Inter che nel finale è stata capace di farsi rimontare nel giro di pochi minuti dopo che era riuscita a ribaltare a sua volta i bianconeri.

Quote sbilanciate nei confronti dell’Inter ma i nerazzurri al momento non offrono grandi garanzie. L’Ajax – che in Champions League non ha mai battuto il club meneghino nei quattro precedenti – non fa paura, anche se giocare alla Cruijff Arena non è mai una passeggiata. Tanti dubbi, insomma, per la squadra di Chivu, che farà verosimilmente molta fatica a mantenere la porta inviolata.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie interne in arrivo per Olympiacos, Fenerbahce, Liverpool e PSG, almeno tre gol complessivi probabili in Bayern Monaco-Chelsea, PSG-Atalanta e Feyenoord-Fortuna Sittard.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Slavia Praga-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00

Vincenti

OLYMPIACOS (in Olympiacos-Pafos, Champions League, ore 18:45)

(in Olympiacos-Pafos, ore 18:45) FENERBAHCE (in Fenerbahçe-Alanyaspor, Super Lig, ore 19:00)

(in Fenerbahçe-Alanyaspor, ore 19:00) LIVERPOOL (in Liverpool-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)

(in Liverpool-Atletico Madrid, ore 21:00) PSG (in PSG-Atalanta, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Chelsea , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-Atalanta , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Feyenoord-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ajax-Inter , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Bayern Monaco-Chelsea, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Slavia Praga-Bodo Glimt, Champions League, ore 18:45