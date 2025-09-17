I pronostici di mercoledì 17 settembre: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 17 settembre, continua la prima giornata della League Phase di Champions League con altre sei partite
L’Inter ritrova la Champions League a distanza di oltre 3 mesi dalla notte da incubo vissuta nella finale contro il PSG, in cui i nerazzurri furono annichiliti con un 5-0 che non ha precedenti negli ultimi atti di una manifestazione continentale.
Rimuovere quel brutto ricordo ovviamente non sarà semplice. Non è un caso che la nuova stagione non sia iniziata benissimo: dopo il roboante 5-0 rifilato al Torino all’esordio in campionato che aveva fatto ben sperare, sono arrivate due sconfitte preoccupanti, la prima in casa con l’Udinese (1-2) e la seconda allo Stadium contro gli acerrimi rivali della Juventus, con l’Inter che nel finale è stata capace di farsi rimontare nel giro di pochi minuti dopo che era riuscita a ribaltare a sua volta i bianconeri.
Quote sbilanciate nei confronti dell’Inter ma i nerazzurri al momento non offrono grandi garanzie. L’Ajax – che in Champions League non ha mai battuto il club meneghino nei quattro precedenti – non fa paura, anche se giocare alla Cruijff Arena non è mai una passeggiata. Tanti dubbi, insomma, per la squadra di Chivu, che farà verosimilmente molta fatica a mantenere la porta inviolata.
I pronostici sulle altre partite
Vittorie interne in arrivo per Olympiacos, Fenerbahce, Liverpool e PSG, almeno tre gol complessivi probabili in Bayern Monaco-Chelsea, PSG-Atalanta e Feyenoord-Fortuna Sittard.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Slavia Praga-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- OLYMPIACOS (in Olympiacos-Pafos, Champions League, ore 18:45)
- FENERBAHCE (in Fenerbahçe-Alanyaspor, Super Lig, ore 19:00)
- LIVERPOOL (in Liverpool-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)
- PSG (in PSG-Atalanta, Champions League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Bayern Monaco-Chelsea, Champions League, ore 21:00
- PSG-Atalanta, Champions League, ore 18:45
- Feyenoord-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Ajax-Inter, Champions League, ore 21:00
- Bayern Monaco-Chelsea, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 6.11 GOLDBET ; 6.21 SNAI; 6.11 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Slavia Praga-Bodo Glimt, Champions League, ore 18:45