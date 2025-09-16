Pronostico Real Madrid-Marsiglia: statistica da incubo per De Zerbi

Real Madrid-Marsiglia è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel day 1 della Champions League 2025-26 debutta anche il Real Madrid, reduce da una vera e propria prova di forza a San Sebastian contro la Real Sociedad (1-2). Sì, nel fine settimana i Blancos hanno fatto quattro su quattro, andando a vincere anche ad Anoeta e rimanendo l’unica squadra ancora a punteggio pieno nella Liga, a +2 sui rivali del Barcellona. In terra basca sono andati a segno il solito Mbappé – quinto gol in quattro gare per il centravanti francese, arrivato lo scorso anno dal PSG – ed il talentino Guler, sempre più al centro del progetto di Xabi Alonso.

Prova di forza perché il Real Madrid su un campo sempre particolarmente ostico, è stato costretto a giocare in 10 per via dell’espulsione di Huijsen a metà primo tempo. L’ex tecnico del Bayer Leverkusen, insomma, può essere ampiamente soddisfatto: finora la “transizione” dall’era Ancelotti a quella alonsiana sembra procedere a meraviglia. Real che però dovrà dare il massimo anche in Champions: nella passata edizione i Blancos inciamparono diverse volte ed a causa dei troppi passi falsi non riuscirono a chiudere tra le prime 8 e furono costretti a giocare lo spareggio.

Marsiglia disastroso in trasferta

Sarà molto importante, dunque, tenere alto il livello di concentrazione contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi, di scena al Bernabeu. I Phocéens in Ligue 1 faticano a trovare continuità: due vittorie e due sconfitte per la squadra allenata dal tecnico italiano, nei primi quattro turni capace di vincere soltanto in casa e contro due neopromosse, Paris e Lorient (5-2 e 4-0). Venerdì scorso nella goleada rifilata ai bretoni sono andati a segno due dei nuovi acquisti, Pavard e Aguerd: De Zerbi avrà bisogno di tempo per ritrovare la quadra dopo una sessione di calciomercato che ha un po’ stravolto la rosa dei provenzali, tra entrate ed uscite.

A Madrid potrebbe non esserci Gouiri: a guidare l’attacco del Marsiglia toccherà all’esperto Aubameyang. Nel Real invece tornano dal 1′ Mastantuono e Valverde. In dubbio Camavinga, sicuri assenti Bellingham e Rudiger.

Come vedere Real Madrid-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Marsiglia è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Notte speciale per il Marsiglia e per De Zerbi ma il rendimento deficitario in trasferta – due sconfitte su due in Ligue 1 – non ci consentono di ipotizzare un possibile colpaccio al Bernabeu contro un Real Madrid da subito in grande spolvero, trascinato da un Mbappé in versione deluxe. Blancos favoriti in una partita in cui anche i transalpini riusciranno verosimilmente ad andare a segno. De Zerbi, infatti, non è certo un allenatore da barricate.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Marsiglia

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson Palmieri; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang.

Il Marsiglia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1