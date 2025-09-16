Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove

Juventus-Borussia Dortmund è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, compresa quella conquistata sabato contro un’eterna rivale come l’Inter, piegata 4-3 al termine di una rimonta memorabile che ha fatto impazzire lo Stadium e i tifosi bianconeri sparsi per il mondo. La Juventus arriva in condizioni psicofisiche eccellenti al primo appuntamento del maxigirone di Champions League con il Borussia Dortmund: l’obiettivo, quest’anno, è provare a chiudere la League Phase tra le prime otto, in modo tale da bypassare il playoff (nella scorsa stagione la Signora uscì proprio nello spareggio di accesso agli ottavi con il PSV Eindhoven).

Obiettivo alla portata, dal momento che il sorteggio non è stato inclemente con la squadra di Igor Tudor: oltre a Borussia e Real Madrid, le altre 6 avversarie (Sporting, Pafos, Villarreal, Bodo, Benfica e Monaco) sono tutte sulla carta inferiori alla Juve.

Guirassy sta segnando a raffica

L’avventura continentale inizia allo Stadium contro i tedeschi: Locatelli e compagni, dicevamo, hanno il morale alle stelle dopo aver ribaltato l’Inter in una partita pazza, decisa in pieno recupero da un siluro del giovane talento montenegrino Adzic.

La difesa non è stata perfetta come nelle altre partite – contro Lecce e Genoa la Juventus non aveva subito gol – ma i bianconeri hanno brillato in quanto a personalità e voglia di portare a casa altri tre punti pesantissimi. Gli uomini più attesi non hanno tradito: uno su tutti Yildiz, sempre più trascinatore. Dall’altro lato abbiamo un Borussia Dortmund che è ancora imbattuto come la Juventus: un pareggio e due vittorie per i gialloneri, che sabato hanno archiviato la pratica Heidenheim (0-2) con i gol di Guirassy – quarto gol in tre giornate per il centravanti guineano – e di Beier. I clean sheet collezionati dagli uomini di Niko Kovac sono in totale tre se consideriamo pure la vittoria sull’Essen in Coppa di Germania. Il tecnico di origini croate ora chiede ai suoi di alzare l’asticella contro un avversario del calibro della Juve: a Torino però sarà senza diversi elementi, tra cui Sule, Schlotterbeck, Ozcan e l’ex Emre Can. Tudor, al contrario, ritrova Cambiaso, fermo per squalifica nelle ultime due giornate di campionato. In attacco David è favorito nel ballottaggio con Vlahovic.

Come vedere Juventus-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

Juventus-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Multigol 3-5” è quotato invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Si sfidano due squadre in salute, che hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi ed i cui meccanismi sembrano essere già oliati. C’è un precedente molto recente in amichevole, risalente allo scorso agosto, con la Juventus che ebbe la meglio 2-1: un risultato simile non è da escludere, visto che sia i bianconeri che i gialloneri non stanno avendo problemi a trovare la via del gol e dispongono di attaccanti – da una parte David e dall’altra Guirassy – che la porta la vedono eccome. Juve leggermente favorita per via del fattore campo.

Le probabili formazioni di Juventus-Borussia Dortmund

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Yan Couto; Beier, Brandt; Guirassy.

Juventus-Borussia Dortmund: chi vince? Juventus

Pareggio

Borussia Dortmund View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1