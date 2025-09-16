I pronostici di martedì 16 settembre: Champions League e League Cup

I pronostici di martedì 16 settembre, inizia la League Phase di Champions League con le prime sei partite, c’è pure la League Cup inglese

Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, compresa quella conquistata sabato contro un’eterna rivale come l’Inter, piegata 4-3 al termine di una rimonta memorabile che ha fatto impazzire lo Stadium e i tifosi bianconeri sparsi per il mondo. La Juventus arriva in condizioni psicofisiche eccellenti al primo appuntamento del maxigirone di Champions League con il Borussia Dortmund: l’obiettivo, quest’anno, è provare a chiudere la League Phase tra le prime otto, in modo tale da bypassare il playoff.

Obiettivo alla portata, dal momento che il sorteggio non è stato inclemente con la squadra di Igor Tudor: oltre a Borussia e Real Madrid, le altre 6 avversarie (Sporting, Pafos, Villarreal, Bodo, Benfica e Monaco) sono tutte sulla carta inferiori alla Juve.

Dall’altro lato abbiamo un Borussia Dortmund che è ancora imbattuto come la Juventus: un pareggio e due vittorie per i gialloneri, che sabato hanno archiviato la pratica Heidenheim (0-2) con i gol di Guirassy.

Si sfidano due squadre in salute, che hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi ed i cui meccanismi sembrano essere già oliati. C’è un precedente molto recente in amichevole, risalente allo scorso agosto, con la Juventus che ebbe la meglio 2-1: un risultato simile non è da escludere, visto che sia i bianconeri che i gialloneri non stanno avendo problemi a trovare la via del gol e dispongono di attaccanti – da una parte David e dall’altra Guirassy – che la porta la vedono eccome. Juve leggermente favorita per via del fattore campo.

I pronostici sulle altre partite

Vittorie interne in arrivo per PSV, Benfica e Real Madrid contro Union Saint Gilloise, Qarabag e Marsiglia. Guardando oltre alla Champions League, almeno tre gol in arrivo in Al Hilal-Al Duhail della Champions League asiatica.

Promettono almeno un gol per squadra Tottenham-Villarreal e Brentford-Aston Villa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Juventus-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Vincenti

PSV (in PSV-Union Saint Gilloise, Champions League, ore 18:45)

(in PSV-Union Saint Gilloise, ore 18:45) BENFICA (in Benfica-Qarabag, Champions League, ore 21:00)

(in Benfica-Qarabag, ore 21:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Marsiglia, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Real Madrid-Marsiglia , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSV-Union Saint Gilloise , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Al Hilal-Al Duhail, AFC Champions League, ore 20:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Villarreal , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Juventus-Borussia Dortmund , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Brentford-Aston Villa, League Cup, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.94 GOLDBET ; 11.91 SNAI; 12.94 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Real Madrid-Marsiglia, Champions League, ore 21:00