Pronostico PSV Eindhoven-USG: speranze al lumicino per i debuttanti

PSV Eindhoven-USG è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il PSV Eindhoven sogna di ripetere la cavalcata dello scorso anno, quando dopo aver eliminato la Juventus nel playoff si arrese all’Arsenal negli ottavi di finale. Nonostante la partenza di qualche pezzo pregiato (Bakayoko, Tillman e Lang sono andati via durante il mercato estivo), la squadra di Peter Bosz, campione d’Olanda in carica, cercherà di togliersi altre soddisfazioni grazie al suo gioco ben collaudato.

La rosa, oltre ad essere più lunga, è rimasta competitiva: l’acquisto principe è van Bommel Jr., arrivato dall’AZ Alkmaar, ma sono approdati a Rotterdam anche giocatori interessanti come l’ex Parma Man, Sildillia, Plea, Wanner e Gasiorowski. Il PSV è attualmente primo in Eredivisie: quattro vittorie, compresa quella ottenuta lo scorso sabato contro il NEC (3-5), ed una sconfitta, assolutamente inaspettata, contro il neopromosso Telstar. A livello offensivo, ad ogni modo, i biancorossi si confermano la solita macchina da gol. In cinque giornate ne hanno realizzato ben 17.

Il primo appuntamento in Champions League è di quelli da non fallire. Al De Kuip è di scena l’Union Saint-Gilloise, che partecipa per la prima volta nella sua storia alla massima competizione continentale dopo aver vinto il titolo in Belgio, giusto coronamento per un percorso ambizioso ma partito da lontano. La squadra di Sebastien Pocognoli nel frattempo ha iniziato benissimo nella Pro League: come il PSV anche l’USG è primo nel proprio campionato con 3 punti di vantaggio sulla seconda (5 vittorie e 2 pareggi). Il club di Bruxelles, tuttavia, nel match di Rotterdam dovrà probabilmente fare a meno degli acciaccati Mac Allister, Boufal e Van de Perre, che andrebbero ad aggiungersi all’assenza dello squalificato Florucz (autore di 4 gol in campionato).

Come vedere PSV Eindhoven-USG in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSV Eindhoven e USG è in programma martedì alle 18:45 al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La maggiore esperienza a questi livelli del PSV Eindhoven dovrebbe fare la differenza contro un Saint-Gilloise privo di alcuni elementi importanti. Gli olandesi, peraltro, hanno già avuto la meglio sui belgi nell’amichevole disputata lo scorso luglio (1-0). Stavolta ci aspettiamo almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-USG

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Saibari, Schouten, Til; Man, Perisic, van Bommel.

USG (3-4-1-2): Scherpen; Sykes, Leysen, Burgess; Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; Ait El Hadj; Kevin Rodriguez, David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1