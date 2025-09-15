Pronostico Espanyol-Maiorca: la striscia si ferma dopo 4 anni

Espanyol-Maiorca è una gara della quarta giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Fattore campo decisivo negli ultimi quattro anni: sì, ha sempre vinto la formazione che giocava in casa. Succederà così anche stavolta? Vedremo, e sotto prenderemo una decisione nel merito, nel nostro pronostico.

L’Espanyol ha iniziato benissimo la propria stagione mettendo a referto sette punti in 3 partite e sogna l’aggancio al secondo posto, quello occupato dall’altra squadra di Barcellona, la più importante; il Maiorca, invece, per il momento ha fatto un solo punto – pareggio in casa contro il Celta – ma ha già incontrato sia la truppa di Flick sia il Real Madrid. Due sconfitte in entrambi i casi ma soprattutto al Bernabeu Muriqi e compagni hanno rischiato di portare via almeno un pareggio.

Quindi? Quindi da adesso in poi per i maiorchini sarà sicuramente tutto in discesa e l’ottima prestazione sfornata prima della sosta contro la formazione di Zabi Alonso ha alzato il livello di autostima di questa squadra che potrebbe tentare di portare a casa almeno un punto. Sì, prima o poi, quella striscia di vittorie interne (molte per due a uno, in entrambi i casi), si chiuderà. E questo lunedì potrebbe essere realmente il giorno giusto.

Come vedere Espanyol-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Maiorca, gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica e 3.15 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Entrambe a segno, insomma? Sì, si può. Sia l’Espanyol che il Maiorca possono trovare in questo match la via della rete. E occhio, pure alla possibilità che questa partita possa finire in pareggio.

Le probabili formazioni di Espanyol-Maiorca

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero Cabrera, Romero; Lozano, Exposito; Dolan, Milla, Puado; Fernandez Jaen.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Moreu Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Jospeh, Torre, Darder; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1