Pronostico Como-Genoa: via lo zero dalla casella dei gol

Como-Genoa è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Indubbio protagonista del mercato con oltre 100 milioni sborsati per alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa a disposizione di Cesc Fabregas, il Como ha mostrato due volti nelle prime giornate di campionato. Dopo la strepitosa prestazione offerta all’esordio contro la Lazio, battuta nettamente 2-0 al “Sinigaglia”, i lariani non sono riusciti a ripetersi, tornando a mani vuote da Bologna (1-0). Nel capoluogo emiliano, contro una potenziale diretta concorrente per l’Europa, non è bastato dominare il possesso palla: i maggiori pericoli li hanno creati i rossoblù, che ad inizio ripresa hanno colpito – e affondato – con il solito Orsolini.

La sensazione è che in casa il Como abbia una marcia in più rispetto a quando gioca in trasferta. Dato di cui il tecnico catalano dovrà tenere conto se vuole realmente alzare l’asticella e lottare per obiettivi più ambizioni di una semplice salvezza. A tal proposito sarà un bel test quello con il Genoa, ancora alla ricerca della prima vittoria ma anche del primo gol. Gli uomini di Patrick Vieira nella prima giornata sono andati a sbattere contro il “muro” del Lecce (0-0), mentre nella seconda sono stati costretti ad alzare bandiera bianca con la Juventus (0-1) nonostante una – nel complesso – discreta prestazione, in cui è mancato solamente il gol. Vieira, che come Fabregas in estate è stato accostato più volte all’Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi, deve pensare a nuove soluzioni offensive per far sbloccare un attacco che ha prodotto troppo poco. Il problema trasferte, in ogni caso, attanaglia pure il Grifone: appena un successo nelle ultime 11 gare disputate fuori casa.

Como-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Soltanto due indisponibili in casa Como, Diao e Van der Brempt, che non torneranno a disposizione prima di un mese. Kuhn potrebbe partire titolare in alto a destra, a supporto di Nico Paz e Jesus Rodriguez sulla trequarti. Davanti Fabregas confermerà Douvikas, favorito su Morata, in mezzo invece si rivedrà il tandem Da Cunha-Perrone. La panchina è comunque molto lunga: scalpitano Baturina, Addai e Carlos.

Dall’altro lato, Vieira ha recuperato Gronbaek ma il danese si accomoderà in panchina. Norton-Cuffy giocherà basso a destra nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico transalpino, i tre a supporto dell’unica punta Colombo saranno invece Ellertsson, Carboni e Stanciu. Quest’ultimo è in costante ballottaggio con Malinovskyi.

Come vedere Como-Genoa in diretta tv e in streaming

Como-Genoa è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Sinigaglia” di Como e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Como-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai. La vittoria del Como è quotata invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non è semplice fare gol al Genoa e lo si è visto chiaramente nei primi due turni ma il Como, grazie alla qualità di cui dispone dalla cintola in su, dovrebbe riuscire a perforare almeno in un’occasione la retroguardia rossoblù. Secondo noi anche il Grifone si sbloccherà in riva al lago, approfittando degli spazi che inevitabilmente lascerà la squadra di Fabregas, sempre molto spregiudicata: entrambe, insomma, dovrebbero trovare la via del gol. Il Como, anche per via del fattore campo, è leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Como-Genoa

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson, Colombo.

Il Genoa riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1