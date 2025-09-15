Pronostico Athletic Bilbao-Arsenal: le assenze fanno la differenza

Athletic Bilbao-Arsenal è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il rovente San Mamés di Bilbao è teatro di una delle due gare che danno ufficialmente il via alla League Phase della Champions League 2025-26, ovvero la fase campionato. Di fronte i padroni di casa dell’Athletic e l’Arsenal, semifinalista lo scorso anno. I Gunners, che nella passata edizione alzarono bandiera bianca contro i futuri campioni del PSG, rientrano anche stavolta nel novero dei favoriti, soprattuto adesso che hanno colmato la principale delle loro lacune, acquistando un centravanti di grande spessore come lo svedese Gyokeres.

Restare di nuovo a digiuno di trofei sarebbe davvero insostenibile per il tecnico basco Mikel Arteta, che dopo aver dato vita ad un interessantissimo ciclo improntato su un gioco offensivo e tra i più “moderni” d’Europa ha bisogno di vincere qualcosa di importante per restare nella storia del club e togliersi l’etichetta scomoda di eterno secondo. L’Arsenal ha ottenuto tre vittorie nelle prime quattro giornate di Premier League perdendo lo scontro diretto con il Liverpool. Nel fine settimana, nonostante qualche assenza di troppo, è arrivato un netto successo contro il Nottingham Forest (3-0): in gol due nuovi acquisti, il sopracitato Gyokeres e l’ex Real Sociedad Zubimendi, autore di una doppietta. A propostito, per quest’ultimo – ma anche per Merino e lo stesso Arteta – la sfida con l’Athletic sarà una sorta di derby, avendo tutti e tre militato nell’altro club basco, storico rivale del Bilbao.

Baschi senza Nico Williams

Per i Leones è una notte storica: non partecipano alla Champions League da dieci anni esatti e da quando la competizione ha cambiato nome e format nel 1992 l’hanno fatto solo due volte.

Quarta classificata nella scorsa Liga, la squadra di Ernesto Valverde ha iniziato la stagione con tre vittorie ma dopo la sosta è incappata in una sconfitta inaspettata, peraltro davanti al proprio pubblico contro il non irresistibile Alavés (0-1), passato al San Mamés grazie ad uno sfortunato autogol di Berenguer. Si è avvertita l’assenza della stella Nico Williams, alle prese con un infortunio, e che salterà anche l’Arsenal. Tuttavia, non mancano le defezioni importanti neppure per Arteta: si è fatto male Odegaard e probabilmente non potrà essere a disposizione così come Saka, Havertz e Gabriel Jesus.

Come vedere Athletic Bilbao-Arsenal in diretta tv e in streaming

Athletic Bilbao-Arsenal è in programma martedì alle 18:45 allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal finora ha subito un solo gol in gare ufficiali, dimostrando di non aver smarrito la solidità difensiva. E la porta dei Gunners era rimasta inviolata anche nell’amichevole dello scorso agosto con l’Athletic Bilbao, valida per l’Emirates Cup, terminata con un netto 3-0 per i londinesi. Due “indizi” che ci fanno ipotizzare una gara non particolarmente prolifica, anche perché senza Nico Williams e i suoi strappi i baschi perdono tanto a livello offensivo. Arsenal leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Arsenal

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2