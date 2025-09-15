I pronostici di lunedì 15 settembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 15 settembre, ci sono due posticipi di Serie A (Verona-Cremonese e Como-Genoa), uno di Liga e altri campionati

La terza giornata di Seria A si chiude oggi con altre due partite in programma. Alle 18:30 la sorprendente Cremonese a punteggio pieno dopo le prime due partite affronta in trasferta il Verona, mentre alle 20:45 il Como di Fabregas proverà a dimenticare subito la sconfitta di Bologna tornando alla vittoria in casa contro il Genoa, fermo a un punto in classifica.

Zanetti deve intervenire al più presto sulla difesa: il Verona, infatti, è una delle tre squadre insieme a Torino e Parma ad aver concesso il maggior numero di tiri totali (36) nelle prime due gare. Dato confermato anche dagli xG subiti: nessuna ha una percentuale più alta (4,9%). Occasione ghiotta, dunque, per una Cremonese che sta trovando la via del gol con una certa facilità: i grigiorossi dovrebbero riuscire ad evitare nuovamente la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Örgryte-Umeå, Jong Ajax-ADO Den Haag e FC Dordrecht-Jong AZ. Tra le partite da almeno un gol per squadra riflettori puntati su Al Wahda-Al Ittihad, Jong PSV-Roda ed Espanyol-Maiorca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 1-3 in Verona-Cremonese, Serie A, ore 18:30

Vincenti

AL AHLI (in Al Ahli-Nasaf, AFC Champions League, ore 20:15)

(in Al Ahli-Nasaf, ore 20:15) COMO (in Como-Genoa, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Örgryte-Umeå , Superettan, ore 19:00

, Superettan, ore 19:00 Jong Ajax-ADO Den Haag , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 FC Dordrecht-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Wahda-Al Ittihad , AFC Champions League, ore 18:00

, AFC Champions League, ore 18:00 Jong PSV-Roda , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Espanyol-Maiorca, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Como-Genoa, Serie A, ore 20:45