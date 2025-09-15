I pronostici di lunedì 15 settembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 15 settembre, ci sono due posticipi di Serie A (Verona-Cremonese e Como-Genoa), uno di Liga e altri campionati
La terza giornata di Seria A si chiude oggi con altre due partite in programma. Alle 18:30 la sorprendente Cremonese a punteggio pieno dopo le prime due partite affronta in trasferta il Verona, mentre alle 20:45 il Como di Fabregas proverà a dimenticare subito la sconfitta di Bologna tornando alla vittoria in casa contro il Genoa, fermo a un punto in classifica.
Zanetti deve intervenire al più presto sulla difesa: il Verona, infatti, è una delle tre squadre insieme a Torino e Parma ad aver concesso il maggior numero di tiri totali (36) nelle prime due gare. Dato confermato anche dagli xG subiti: nessuna ha una percentuale più alta (4,9%). Occasione ghiotta, dunque, per una Cremonese che sta trovando la via del gol con una certa facilità: i grigiorossi dovrebbero riuscire ad evitare nuovamente la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Örgryte-Umeå, Jong Ajax-ADO Den Haag e FC Dordrecht-Jong AZ. Tra le partite da almeno un gol per squadra riflettori puntati su Al Wahda-Al Ittihad, Jong PSV-Roda ed Espanyol-Maiorca.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 1-3 in Verona-Cremonese, Serie A, ore 18:30
Vincenti
- AL AHLI (in Al Ahli-Nasaf, AFC Champions League, ore 20:15)
- COMO (in Como-Genoa, Serie A, ore 20:45)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Örgryte-Umeå, Superettan, ore 19:00
- Jong Ajax-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00
- FC Dordrecht-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Al Wahda-Al Ittihad, AFC Champions League, ore 18:00
- Jong PSV-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00
- Espanyol-Maiorca, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 12.09 GOLDBET ; 11.91 SNAI; 12.09 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Como-Genoa, Serie A, ore 20:45