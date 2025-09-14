Pronostico SudTirol-Palermo: Inzaghi mette la freccia

SudTirol-Palermo è una partita valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Costruito per vincere, con un allenatore che in Serie B ha sempre fatto la differenza, il Palermo va a giocare in trasferta contro il SudTirol affrontando la prima gara lontano dal Barbera. Sono quattro i punti conquistati fino al momento, gli stessi dei padroni di casa. Che, però, adesso, assaporeranno il gusto amaro della prima sconfitta.

Sì, perché contro il Frosinone – finita zero a zero – solamente la sfortuna ha fermato la squadra di Inzaghi: pali, occasioni clamorose sbagliate, e un assedio quasi continuo. A controprova del fatto che parliamo di una truppa che vuole tornare nella massima serie e che ha i giocatori per farlo. Dal proprio canto il SudTirol ha sempre lo stesso obiettivo in questa stagione, vale a dire quello di cercare di raggiungere più velocemente possibile la salvezza che come sappiamo in cadetteria è sempre una cosa complicata.

Una gara che sentiamo di definire indirizzata verso la formazione ospite: i rosanero sono pronti a mettere la freccia e sfruttando una difesa compatta, che ha concesso molto poco in generale anche durante la fase precampionato, potrebbe portare via i tre punti senza nemmeno subire reti.

Come vedere SudTirol-Palermo in diretta tv e in streaming

SudTirol-Palermo, in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Snai. Il segno NO GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Palermo vincente e freccia messa per la formazione di Pippo Inzaghi. Dentro una gara nella quale solamente gli ospiti dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di SudTirol-Palermo

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kouraibi, Coulibaly, Tronchin, Casiraghi, Davi; Odogwu, Pecorino.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Diakite, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Gyasi; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2