Pronostico St. Pauli-Augsburg: altro risultato utile

St. Pauli-Augsburg è una partita della terza giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Avvio davvero scintillante quello del St. Pauli di Alexander Blessin, allenatore passato anche in Italia dal Genoa. Il club di Amburgo ha esordito pareggiando 3-3 con il Borussia Dortmund, riacciuffato grazie ad una clamorosa rimonta (3-3) nel finale di gara, e nella seconda giornata si è tolto un’enorme soddisfazione battendo gli storici rivali dell’Amburgo (0-2) nel sentitissimo derby. Una stracittadina senza storia, in cui i marroni hanno fatto valere la maggiore esperienza dominando dall’inizio alla fine, anche quando non erano in superiorità numerica (nell’ultimo quarto d’ora l’Amburgo è rimasto in dieci).

Non ha iniziato male neppure l’Augsburg, altra squadra che come il St. Pauli punta ad una salvezza tranquilla. I bavaresi prima della sosta hanno reso le cose difficili ai cugini del Bayern Monaco: in svantaggio di 3 gol ad inizio ripresa, gli uomini di Sandro Wagner hanno approfittato del momento di relax dei campioni di Germania e sono riusciti a riaprire i giochi segnando due gol nel giro di venti minuti (2-3). Non è bastato, tuttavia, per evitare la prima sconfitta stagionale. Nelle due gare precedenti l’Augsburg aveva avuto la meglio sull’Halle in Coppa di Germania e strappato tre punti pesantissimi in casa del Friburgo nell’esordio in Bundesliga (1-3).

Come vedere St. Pauli-Augsburg in diretta tv e streaming

La sfida tra St. Pauli e Augsburg, in programma domenica alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.30 su Goldbet Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai.

Il pronostico

Il St. Pauli non ha mai perso contro l’Augsburg davanti al proprio pubblico in gare ufficiali: lo scorso febbraio i marroni impattarono 1-1 ad Amburgo dopo il ko per 3-1 all’andata in Baviera. Entrambe hanno dimostrato di stare bene ad agosto e molto probabilmente daranno vita ad una gara combattuta, in cui tutte e due andranno alla ricerca dei tre punti: prevediamo almeno una rete per parte. Il St. Pauli dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Augsburg

ST. PAULI (3-4-1-2): Vasilj; Wahl, Smith, Dźwigała; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Pereira Lage.

AUGSBURG (3-1-4-2): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Jakić; Wolf, Rieder, Massengo, Pedersen; Tietz, Saad.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2