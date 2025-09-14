Pronostico Sassuolo-Lazio, in Emilia non succede dal 2021: il trend si interrompe

Sassuolo-Lazio è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Prima della sosta Maurizio Sarri e la sua Lazio avevano travolto 4-0 il Verona conquistando il primo successo stagionale. Una reazione importante e significativa da parte dei biancocelesti dopo la falsa partenza di Como (2-0), match in cui erano stati surclassati dall’ambiziosa squadra di Cesc Fabregas. A questo punto viene da chiedersi quale sia la “vera” Lazio e soprattutto se il tecnico toscano sarà ancora una volta in grado di sopperire, con il suo gioco propositivo, alle lacune che la società non ha potuto colmare sul mercato per via del blocco.

La buona notizia, nel frattempo, è che contro gli scaligeri è andato a segno quasi tutto l’attacco: si è sbloccato il Taty Castellanos, ma sono andati a bersaglio anche Zaccagni e Dia, quest’ultimo partito dalla panchina.

Sarri, indubbiamente, si aspette delle risposte anche dal match di Reggio Emilia con il Sassuolo, unica squadra ancora ferma a quota zero punti. No, non è stato un inizio brillante per i neroverdi di Fabio Grosso, nonostante diano l’impressione di essere i più attrezzati tra le tre neopromosse. All’esordio gli emiliani hanno potuto poco contro i campioni d’Italia del Napoli (0-2), nella seconda giornata invece si sono arresi alla Cremonese (3-2) nello scontro diretto: il rigore trasformato da De Luca in pieno recupero ha vanificato la doppia rimonta firmata Pinamonti-Berardi. La posizione di Grosso resta solida ma un’altra sconfitta, la terza di fila, non sarebbe certo salutare per un tecnico che in A, a differenza della cadetteria, ha tutto da dimostrare.

Sassuolo-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Grosso non ha recuperato Thorstvedt, che dovrebbe tornare a disposizione a partire dalla prossima. In mezzo chance per il canadese Koné, che affiancherà Lipani e Vranckx. A destra, in difesa, Coulibaly è favorito su Walukiewicz, in attacco invece si va verso la conferma del tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté, anche se dalla panchina cercano spazio anche Volpato e Cheddira.

Dall’altro lato, Sarri è in apprensione per le condizioni di Rovella. L’ex Juve resterà in dubbio fino all’ultimo: se darà forfait della regia se ne occuperà Cataldi. Rientra Romagnoli in difesa dopo aver saltato i primi due turni per squalifica. Davanti confermato Cancellieri.

Come vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Lazio è in programma domenica alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La vena realizzativa ritrovata fa ben sperare la Lazio: il Sassuolo, infatti, è una delle squadre che ha incassato il maggior numero di reti (5) insieme a Torino e Verona. Non un muro invalicabile, insomma, dinanzi alla formazione biancoceleste, che anche a Reggio Emilia dovrebbe riuscire a trovare la via del gol. D’altro canto, però, Berardi e compagni dispongono della qualità offensiva per mettere in difficoltà i capitolini: entrambe molto probabilmente andranno a segno almeno in un’occasione, interrompendo un trend che in terra emiliana va avanti dal 2021.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Vranckx, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2