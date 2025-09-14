Pronostico Osasuna-Rayo Vallecano: finisce come a gennaio

Osasuna-Rayo Vallecano è una gara della quarta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Finisce come a gennaio. Perché se da un lato il Rayo sembra più squadra, che ha cambiato relativamente poco questa estate, dall’altro l’Osasuna, almeno in casa, è una formazione che concede davvero poco.

Hanno iniziato discretamente queste due squadre: sia l’Osasuna che il Rayo hanno mosso la classifica e c’è la sensazione netta che intanto possano raggiungere serenamente una salvezza. Anzi, per quanto riguarda la formazione ospite, c’è la voglia di fare il campionato dello scorso anno, molto ricco di soddisfazioni. Le possibilità ci sono visto che parliamo, come detto, di una rosa costruita bene nel corso degli anni che ormai si trova a meraviglia.

Complicato però uscire con il bottino pieno da questo match. Altamente probabile, però, che questa partita possa finire com’è finita lo scorso mese di gennaio. E com’è finita? Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Osasuna-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Rayo Vallecano , gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pareggio è quotato 3.15. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90.

Il pronostico

Potrebbe finire in pareggio. Con quota altissima. Ma ci sono anche probabilità che possa finire con almeno un gol per squadra: quindi 1-1, così come successo nello scorso mese di gennaio.

Le probabili formazioni di Osasuna-Rayo Vallecano

OSASUNA (3-4-3): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Garcia, Torro, Bretones, Moncayola; Munoz, Budimir, Oroz.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Ciss, Diaz, Lopez; Garcia, de Frutos, Palazon.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1