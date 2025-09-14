Pronostico Levante-Betis: quarta di fila senza sorriso

Levante-Betis è una gara della quarta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Quarta di fila senza sorriso. Non solo per quelli che sono gli scontri diretti, ma anche per quello che è un avvio di campionato davvero incredibile in negativo. Levante-Betis, che si gioca nel pomeriggio di domenica, è una sfida delicata, soprattutto per i padroni di casa.

Tre sconfitte di fila in questo avvio di stagione e ultimo posto in classifica in compagnia del Girona. Ma come detto prima non solo solamente tre sconfitte in generale ma anche tre debacle negli ultimi scontri diretti proprio contro il Betis. Che, ricordiamo, è riuscito nell’ultimo giorno di questo calciomercato di riportato in Andalusia Antony, accolto come un re dai tifosi biancoverdi.

Una bella iniezione di fiducia verso tutti: verso l’ambiente, verso una squadra che lo scorso anno ha perso la finale di Conference League quando era in vantaggio fino a 20′ dal termine. Un Betis che ha voglia di stupire ancora e che quindi, in base alle prestazioni che sono venute fuori fino al momento e in base alla serie positiva aperta contro questa squadra, si prenderà l’intera posta in palio.

Come vedere Levante-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Betis, gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15.

Il pronostico

Betis ampiamente favorito e Betis vincente. La squadra di Pellegrini infliggerà la quarta sconfitta di fila al Levante tenendo anche aperta la striscia positiva contro questa squadra.

Le probabili formazioni di Levante-Betis

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Dela, Krug, Elgezabal, Sanchez; Alvarez, Olasagasti, Martinez, Rey; Brugue, Etta Yoing.

BETIS (4-2-3-1): Lopez; Bellerin, Llorente, Natan, Firpo; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernandez.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3