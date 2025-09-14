I pronostici di domenica 14 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 14 settembre, si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I gol segnati sono solamente due, ma alla Roma sono bastati per restare a punteggio pieno dopo due turni di campionato e fare compagnia a Napoli, Juventus e Cremonese. Giallorossi sparagnini ed allo stesso tempo cinici e spietati: non è ancora una squadra gasperiniana, ma il tempo è dalla parte dell’ex tecnico dell’Atalanta, che necessitava comunque di una partenza sprint per mettere a tacere gli scettici.

La Roma, da qualche tempo a questa parte, è abituata a brillare soprattutto tra le mura amiche: all’Olimpico la Lupa non perde da dicembre 2024, e cioè da ben 13 partite. Positivi anche i numeri negli ultimi 8 precedenti con il Torino, con i giallorossi che non hanno mai perso (il Toro ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte nella Capitale). Ci sono i presupposti per un altro successo della squadra di Gasperini in un match in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

I pronostici sulle altre partite

Nonostante gli imminenti esordi in Champions League, non dovrebbero fallire inoltre Liverpool e Barcellona rispettivamente contro Burnley e Valencia. Possibile una partita da almeno tre gol complessivi anche per il PSG contro il Lens.

Promettono almeno un gol per squadra Sassuolo-Lazio, Borussia Mönchengladbach-Werder Brema e l’atteso (e acceso) derby tra Manchester City e Manchester United, che hanno iniziato la stagione tutt’altro che bene.

Pronostici: la scelta del Veggente

• ROMA VINCENTE in Roma-Torino, Serie A, ore 12:30

Vincenti

LIVERPOOL (in Burnley-Liverpool, Premier League, ore 15:00)

(in Burnley-Liverpool, ore 15:00) PSG (in PSG-Lens, Ligue 1, ore 17:15)

(in PSG-Lens, ore 17:15) BARCELLONA (in Barcellona-Valencia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Valencia , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Rennes-Lione , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 PSG-Lens, Ligue 1, ore 17:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sassuolo-Lazio , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Manchester City-Manchester United , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Borussia Mönchengladbach-Werder Brema, Bundesliga, ore 17:30

Comparazione quota totale (gol + over): 11.69 GOLDBET ; 11.81 SNAI; 11.69 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Osasuna-Rayo Vallecano, Liga, ore 18:30