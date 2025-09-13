Pronostico Sampdoria-Cesena: testa-coda ribaltato

Sampdoria-Cesena è una partita valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Un gol fatto, cinque subiti. Zero punti in classifica e ultimo posto. No, nessuno si aspettava un inizio così spaventoso per la Sampdoria di Donati. Che ci ha rimesso le penne in entrambi i match disputati fino al momento in campionato. E ricordiamo tutti com’è andata a finire lo scorso anno e come, i liguri, giocheranno in B anche questa stagione. Nessuno ha voglia di ripetere quello che è successo.

Anche perché dentro la rosa ci sono stati dei cambiamenti importanti che, hanno portato inoltre, a immettere dei giocatori di qualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Contro il Cesena – primo in classifica con quattro punti in due giornate – non sarà facile. Ma è arrivato il momento, per i blucerchiati, di mettere le cose a posto.

Un’altra sconfitta, o una mancata vittoria, metterebbe immediatamente a rischio il lavoro svolto di Donati ma anche i progetti societari. Insomma, nessuno vuole perdere e nessuno vuole pareggiare. Riuscirà con questa pressione la Sampdoria ad avere la meglio su una squadra costruita da un paio di anni con basi solide e che vuole rimanere in testa alla classifica della Serie B? A questa domanda rispondiamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Sampdoria-Cesena in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Cesena, in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica e a 2.45 su Snai. Il segno GOL è 2.10 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sì, siamo convinti che la Sampdoria riuscirà a prendersi questa vittoria. Non si possono più fare passi falsi in Liguria e il Cesena, che comunque non è una squadra costruita per vincere il campionato, assaporerà la prima sconfitta della propria stagione.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cesena

SAMPDORIA (4-3-3): Ghidotti; Venuti, Ferrari, Riccio, Iannou; Ferri, Abildgaard, Henderson; Depaoli, Cuni, Cherubini.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Cioi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta; Blesa, Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1