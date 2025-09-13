Pronostico Roma-Torino: i precedenti fanno sorridere Gasperini

Roma-Torino è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I gol segnati sono solamente due, ma alla Roma sono bastati per restare a punteggio pieno dopo due turni di campionato e fare compagnia a Napoli, Juventus e Cremonese. Giallorossi sparagnini ed allo stesso tempo cinici e spietati: non è ancora una squadra gasperiniana, ma il tempo è dalla parte dell’ex tecnico dell’Atalanta, che necessitava comunque di una partenza sprint per mettere a tacere gli scettici.

Prima l’1-0 al Bologna e poi lo 0-1 di Pisa: contro i felsinei l’ha decisa il nuovo acquisto Wesley, mentre sotto la Torre è stato decisivo Soulé. E se da un lato bisogna continuare a lavorare sodo in fase di possesso palla, dall’altro Gasperini può essere ampiamente soddisfatto per i due clean sheet: la fase difensiva funziona e i troppi gol subiti nelle amichevoli prestazioni sembrano un ricordo sbiadito. Prima dell’esordio in Europa League – giovedì prossimo la Roma sarà impegnata a Nizza – Mancini e compagni dovranno superare la prova Torino. I granata hanno immediatamente reagito dopo il tracollo di San Siro contro l’Inter all’esordio (5-0), tenendo testa ad una squadra ambiziosa come la Fiorentina (0-0). Tutto sommato una buona prestazione quella contro i viola da parte degli uomini di Marco Baroni, che all’Olimpico tenteranno di sbloccarsi pure dal punto di vista offensivo, non avendo ancora realizzato neppure un gol.

Roma-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Dybala è pronto a riprendersi la Roma: l’argentino molto probabilmente inizierà dal 1′ accanto al connazionale Soulé, alle spalle dell’unica punta Ferguson (lo scozzese ancora una volta preferito a Dzeko). Celik insidia Hermoso in difesa, mentre sulla fascia destra salgono le quotazioni dell’ex Ajax Rensch dopo che Wesley è tornato acciaccato dagli impegni con il Brasile. Tra i convocati pure Pellegrini ed il nuovo acquisto Tsimikas.

Dall’altro lato, Baroni ha due dubbi: in attacco Simeone deve battere la concorrenza di Adams, a centrocampo invece Ilic è in ballottaggio con Gineitis. L’ex Empoli Ismajli si accomoda in panchina dopo aver risolto il problema alla coscia.

Come vedere Roma-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Torino, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.77 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

La Roma, da qualche tempo a questa parte, è abituata a brillare soprattutto tra le mura amiche: all’Olimpico la Lupa non perde da dicembre 2024, e cioè da ben 13 partite. Positivi anche i numeri negli ultimi 8 precedenti con il Torino, con i giallorossi che non hanno mai perso (il Toro ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte nella Capitale). Secondo noi ci sono i presupposti per un altro successo della squadra di Gasperini in un match in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0