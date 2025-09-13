Pronostico Pisa-Udinese: friulani di nuovo corsari

Pisa-Udinese è una partita valida per la terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Indubbio che il Pisa lotterà fino alla fine per la salvezza, indubbio che l’Udinese quella salvezza la conquisterà molto prima perché nonostante quelli che sono stati gli addii nel corso della stagione rimane una squadra costruita bene e che con Rujanic in panchina ha trovato un tecnico preparato e molto pragmatico.

Quattro punti in due partite, visto che c’era l’Inter di mezzo, non era scontato per i bianconeri friulani che adesso vogliono rimanere in alto andando a vincere sul campo del Pisa. Ha fatto bene la squadra di Gilardino nelle prime due uscite e c’è da dirlo: il pareggio di Bergamo contro l’Atalanta e l’onorevole sconfitta in casa contro la Roma hanno mandato un segnale: la squadra c’è. Anche se ovviamente inesperta, ancora, per affrontare tutte le partite del massimo campionato.

L’Udinese, dal proprio canto, con un Atta in forma smagliante e con un Zaniolo in più nel motore, sembra avere l’occasione giusta per riuscire nel colpaccio esterno.

Come vedere Pisa-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Udinese è in programma domenica alle 15:00 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Udinese corsara, quindi, dentro un match da meno di tre reti complessive. Occhio a Zaniolo, che di solito inizia sempre bene le sue nuove avventure. Se avrà una maglia dal primo minuto ci potrebbe stare una sua rete.

Le probabili formazioni di Pisa-Udinese

PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Davis, Zaniolo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1