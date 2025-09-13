Pronostico Celta Vigo-Girona: con questi numeri la salvezza è un miraggio

Celta Vigo-Girona è una gara della quarta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Dieci gol subiti in quattro partite e zero punti in classifica. Il sogno Girona è durato solamente un anno, forse un anno e mezzo. Adesso quella squadra che due stagioni fa fino ad un certo punto sembrava potesse fare come il Leicester in Premier League è sola, ultima in classifica, con zero punti dopo tre giornate. Non è forse questo il vero e proprio valore della rosa, ma è sicuramente in linea con quelle che sono le spese del club.

E il Celta Vigo dopo tre pareggi di fila per uno a uno in questo avvio di campionato, annusa il colpo grosso: la prima vittoria sarebbe il massimo per questa formazione che ha dimostrato anche di avere carattere, quello che è mancato in alcune situazioni lo scorso anno, e che lo sta ritrovando. Come al solito d’altronde, perché questa formazione nel corso delle passate stagioni ha sempre avuto un grandissimo spirito di appartenenza e un enorme attaccamento alla maglia.

Quindi? Quindi i numeri ci indicano una partita che sembra abbastanza indirizzata, anche per le qualità che il Celta Vigo ha lì davanti contro quella che al momento è la peggiore difesa del campionato spagnolo. Una difesa colabrodo, una difesa che fa acqua da tutte le parti.

Come vedere Celta Vigo-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Girona, gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Vittoria del Celta Vigo in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Girona

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Dominguez, Fernandez; Rueda, Sotelo, Moriba, Carreira; Aspas, Duran, Zaragoza.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Moreno; Asprilla, Witsel, Solis, Lemar, Roca; Stuani.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1