Pronostico Fulham-Leeds: prima vittoria e sorpasso

Fulham-Leeds è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due pareggi per il Fulham in questo avvio di stagione, oltre che la sconfitta contro il Chelsea che ci può anche stare. Mentre il Leeds, almeno, una soddisfazione se l’è tolta nella prima gara, battendo l’Everton. Ma è arrivato il momento della svolta per i padroni di casa.

Non tanto per quello che è il valore delle due squadre, ma soprattutto per quello che è il rendimento esterno del Leeds: fuori casa una squadra con poco carattere e che non riesce in nessun modo a mettere a puntino quelli che sono i dettami tattici. In poche parole, gioca un calcio diverso che non permette di fare chissà quali pensieri.

Se a quanto ci aggiungiamo l’evidente e giusta voglia del Fulham di brindare alla prima affermazione stagionale, il quadro è servito con poche possibilità che possa finire in maniera diversa. Anche perché, ed è giusto sottolinearlo, nelle ultime due gare che queste formazioni hanno giocato, nel senso di scontro diretti, è sempre arrivata una vittoria bianconera. Soprattutto in casa. Si continua su questa scia con un sorpasso in classifica che alle 18, minuto più minuto meno, di sabato, sarà ufficiale.

Come vedere Fulham-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Leeds è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sarà comunque una sfida molto tattica tra due squadre che cercheranno di fare punti. Magari al Leeds potrebbe bastare anche il pareggio, ma sarà proprio questo atteggiamento, quasi rinunciatario, che porterà il Fulham alla vittoria.

Le probabili formazioni di Fulham-Leeds

LEEDS (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Castagne, King, Iwobi; Rodrigo-Muniz.

FULHAM (4-3-3): Lucas Perri; Bogle, Rodor, Stujk, Gudmundsson; Longstaff, Gruev, Stach; James, Nmecha, Gnonto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0