Pronostico Crystal Palace-Sunderland: rivincita dopo 8 anni

Crystal Palace-Sunderland è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non si affrontano dal 2017 queste due formazioni. Una rivincita che i padroni di casa hanno atteso da otto anni a questa parte. Sì, perché il Sunderland, in quello che è stato l’ultimo scontro diretto, ha davvero dato una lezione al Crystal, vincendo quattro a zero.

Nel corso di questi anni e di queste stagioni le cose sono cambiate in maniera importante, troppo importante. E il Palace in tutto questo ha messo in bacheca anche due trofei clamorosi per le avversarie che ha affrontato. Insomma, si vola davvero sulle ali di un entusiasmo che nessun tifoso aveva mai provato fino al momento, e contro il Sunderland in casa, quei tifosi che hanno dovuto subire lo smacco del 2015, vorranno anche loro tornare a casa col sorriso sabato sera.

Una gara che ha poco da dire, nonostante il Sunderland abbia vinto contro il Brentford prima della sosta. Una gara che i padroni di casa vinceranno senza nessun problema. E il pronostico completo ve lo diamo sotto.

Come vedere Crystal Palace-Sunderland in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Sunderland è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.65 su Lottomatica e GoldBet e 1.65su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Un solo gol subito in stagione per il Cristal Palace, che quindi ha grosse possibilità di vincere questa sfida – e la vincerà – senza subire reti. In ogni caso la quota della vittoria interna è già succulenta per una multipla.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Sunderland

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Mateta, Kamada.

SUNDERLAND (4-3-3): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Mandava; Diarra, Xhaka, Sadiki; Talbi, Mayenda, Le Fee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0