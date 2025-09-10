Rune sogna Sinner: titoli, vittorie… ed ex fidanzate

Holger Rune al centro del gossip: Anna Kalinskaya racconta i suoi approcci social falliti. E in campo la stagione del danese non decolla.

Holger Rune è un personaggio chiacchieratissimo. Non tanto per le sue vittorie, considerando che la sua carriera, contrariamente alle aspettative, stenta a decollare, quanto piuttosto per ragioni extra-sportive. Nell’ultimo periodo, tanto si è parlato di lui in ottica gossip, dopo le dichiarazioni della collega Veronica Kudermetova.

La tennista aveva raccontato di come il danese avesse ripetutamente tentato di corteggiarla, fino a prendere un clamoroso due di picche: “Ho detto a Rune che sono troppo vecchia per lui – così lo aveva liquidato – e che se avesse guardato il mio Instagram, avrebbe visto che sono sposata“. La 28enne russa potrebbe non essere la sola atleta, comunque, ad avere ricevuto le attenzioni del giovanissimo Rune.

Nelle scorse ore, infatti, approfittando di un podcast, anche Anna Kalinskaya ha vuota il sacco. Ha usato la puntata come “megafono” per raccontare il dietro le quinte sentimentale che accompagna di Slam e, in collegamento con la giornalista Anna Chakvedtadze, ha spostato l’attenzione dalle partite ai corteggiamenti social, senza risparmiare frecciate.

Rune a caccia, la stoccata di Kalinskaya

L’ex fidanzata di Jannik Sinner, oggi presumibilmente single, ha così esordito: “Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi…“.

Quando la giornalista le ha chiesto se si stesse riferendo ad Holger, Anna ha prontamente confessato: “Sì, è ancora Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito. Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O, più semplicemente, è solo un po’ disperato. Ma devo dire che non è l’unico così”.

Il danese, interpellato in merito, ha negato di averci provato. Prima ha riso, poi ha minimizzato in questo modo: “Potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento su una storia come un invito a un appuntamento – ha detto – Se voglio andare a un appuntamento, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti”. Il dubbio, però, resta. Che il giovane tennista danese desideri seguire le orme di Sinner, al punto da voler conquistare perfino la sua ex fidanzata?