Pronostico Siviglia-Elche: altro risultato utile dopo la partenza brillante

Siviglia-Elche è una partita valida per la quarta giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo aver cominciato la stagione tra mille difficoltà e costretto a fare i conti con una rosa ridotta all’osso per via dell’impossibilità di registrare i nuovi acquisti a causa dei limiti salariali imposti dalla Liga, il Siviglia ha ottenuto il primo successo nella terza giornata di campionato: 2-0 in casa del Girona, castigato dalle reti di Gonzalez e Romero, una per tempo.

La prima gioia per l’allenatore Matias Almeyda: nelle due gare precedenti, infatti, gli andalusi si erano arresi di misura ad Athletic Bilbao e Getafe (3-2 e 1-2). Nel frattempo, sono arrivate puntuali alcune cessioni “obbligatorie”, tra cui quella di Lukebakio, uno dei giocatori migliori che negli ultimi giorni di mercato si è trasferito al Benfica. Oltre al belga hanno lasciato Siviglia anche Suso, Badé, Iheanacho e Pedrosa. Per ovviare a queste partenze la dirigenza ha puntato sull’esperienza di Alexis Sanchez – il cileno non ha praticamente mai giocato nell’ultima stagione a Udine, limitato dai problemi fisici – e di Azpilicueta nonché su Mendy, Cardoso e Suazo, acquistati rispettivamente da Trabzonspor, Porto e Tolosa. Almeyda mette nel mirino la prima gioia casalinga, anche se il neopromosso Elche non ha alcuna intenzione di recarsi a Siviglia in gita dopo aver evitato la sconfitta con Betis e Atletico Madrid (due 1-1 di fila) e aver battuto il Levante (2-0) davanti al proprio pubblico. Ben oltre le aspettative insomma l’avvio della squadra di Eder Sarabia, ora a caccia di altri tre punti in uno scontro diretto.

Come vedere Siviglia-Elche in diretta tv e streaming

Siviglia-Elche, valida per la quarta giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00.

Il pronostico

L’Elche nelle prime giornate ha fatto vedere ottime cose e dovrebbe riuscire a portare via un punto anche dal “Sanchez Pizjuan” contro un Siviglia uscito trasformato – e ulteriormente indebolito – dal mercato.

Le probabili formazioni di Siviglia-Elche

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé; Vargas, Sow, Gonzalez; Romero.

ELCHE (5-3-2): Dituro; Álvaro Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Febas, Aguado, Mendoza; Rafa Mir, Álvaro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1