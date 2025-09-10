Pronostico Real Sociedad-Real Madrid: si continua a punteggio pieno

Real Sociedad-Real Madrid è una gara della quarta giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

In testa al campionato con nove punti, con un solo gol subito, il Real Madrid riparte dalla sfida contro la Real Sociedad. Sicuramente la più difficile di questo avvio di stagione.

Almeno sulla carta, ovvio, visto che i padroni di casa non è che siano partiti alla grande: due punti in tre partite sono un bottino troppo misero per una squadra che, senza dubbio, ha in rosa dei calciatori che potrebbero fare la differenza. Ma si sa, quando si cambia molto, e soprattutto quando un tecnico non riesce a trovare la giusta alchimia, allora è difficile che le cose possano andare bene.

Il Real, invece, nonostante ci sia un nuovo allenatore – che ha comunque avuto modo di lavorare al Mondiale per Club – sembra aver immediatamente trovato il giusto spartito. Inoltre, a differenza dello scorso anno quando ci ha messo un poco di tempo per carburare, Mbappé ha subito messo la marcia giusta. Quindi con uno così, in palla sin dalla prima giornata, evidente che diventi tutto più semplice. Insomma, senza andare oltre, è evidente che questo match sia indirizzato: il Real Madrid continuerà a punteggio pieno.

Come vedere Real Sociedad-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Real Madrid, gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.77 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un solo gol in tre partite, preso in casa. Nell’unica trasferta che i madrileni hanno giocato, contro l’Oviedo, è arrivato un tre a zero finale. Crediamo, questa volta, che la Real Sociedad abbia le carte in regola per riuscire a trovare almeno una segnatura, dentro una gara che quindi regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Real Madrid

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarru, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Kubo, Marin, Gorrotzategi, Barrenetxea; Oyazarbal, Oskarsson.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alezander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3