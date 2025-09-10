Pronostico Marsiglia-Lorient: torna a sorridere dopo la mini-rivoluzione

Marsiglia-Lorient è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non un inizio di stagione esaltante quello del Marsiglia di Roberto De Zerbi, capace di raccogliere solamente 3 punti su 9 disponibili nelle prime tre giornate di Ligue 1. Sconfitta a Rennes (1-0) all’esordio, vittoria casalinga con il neopromosso Paris (5-2) ed altra sconfitta lontano dal proprio pubblico contro una potenziale diretta concorrente come il Lione (1-0). Le trasferte, insomma, continuano ad essere una nota dolente per i Phocéens, turbati anche dalla situazione incandescente che si era venuta a creare all’interno dello spogliatoio (Rabiot e Rowe, successivamente entrambi ceduti, sono venuti addirittura alle mani).

De Zerbi si augura che l’aria di casa faccia bene ai suoi: al Velodrome, infatti, il Marsiglia ha vinto 8 volte nelle ultime nove gare di Ligue 1 ed in cinque di queste ha sempre segnato tre o più gol. In difesa dovrebbe esordire l’ex interista Pavard, arrivato negli ultimi giorni di calciomercato insieme a Emerson Palmieri, O’Riley, Vermeeren e Traoré.

La sfida con il neopromosso Lorient è un’occasione per riprendere subito quota in classifica: gli arancioneri dopo tre turni hanno tre punti come gli uomini di De Zerbi ma prima della sosta hanno subito una sconfitta pesantissima contro il Lille, che in Bretagna ha banchettato 7-1 realizzando tutti i gol nel secondo tempo. Una batosta memorabile che nelle due settimane di stop la squadra di Olivier Pantaloni avrà certamente avuto modo di elaborare. Non sono poche, tuttavia, le assenze (Fadiga, Katseris, Pagis, Touré, Adjei) con cui il tecnico dovrà fare i conti a Marsiglia, tra cui quella del giovane esterno Sanusi, arrivato in prestito dal Newcastle.

Come vedere Marsiglia-Lorient in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Lorient è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La sosta per le nazionali avrà certamente permesso a De Zerbi di capire cosa non ha funzionato nelle prime partite ma soprattutto di integrare i nuovi. Il Marsiglia, pertanto, ha buone possibilità di centrare il secondo successo casalingo stagionale contro una squadra rimaneggiata e che nell’ultima gara di campionato ha mostrato dei pesanti limiti in fase di non possesso: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lorient

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Pavard, Garcia; Gomes, Höjbjerg; Greenwood, Nadir, Traoré; Aubameyang.

LORIENT (3-4-3): Kamara; Igor Silva, Faye, Talbi; Mvuka, Abergel, Avom Ebong, Kouassi; Tosin, Soumano, Karim.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1