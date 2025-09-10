Pronostico Cagliari-Parma: trovata la costante e quota esaltante

Cagliari-Parma è una partita valida per la seconda giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Chi gode all’ultimo minuto, perisce all’ultimo minuto. Il Cagliari ha perso nel recupero contro il Napoli e la partita precedente, sempre oltre il novantesimo, aveva pareggiato contro la Fiorentina. Il Parma, invece, dopo la sconfitta contro la Juventus, è riuscito a strappare il pareggio contro l’Atalanta.

L’avvio di stagione per queste due formazioni, è evidente, non è stato semplice. Ma entrambe non sono a zero punti, e questo è un segnale da tenere in considerazione. Non sappiamo chi, tra le altre che lotteranno per la salvezza, faranno dei punti contro le formazioni che hanno affrontato Cagliari e Parma. Quindi è anche oggettivamente difficile riuscire a fare un pronostico su questa partita. C’è, però, una costante, che ci aiuta a esporci in un certo senso.

Se contro il Cagliari il Napoli ha fatto una partita solo difensiva, cadendo all’ultimo minuto, contro il Parma invece dovrà cercare di imporre il proprio gioco. Quindi si potrebbe ritrovare scoperta. Un gol, gli isolani in poche parole, lo dovrebbero prendere. Stessa cosa dicasi per il Parma, che per la prima volta avrà la possibilità di fare una partita senza partire già con il pronostico tutto contro. Insomma, ci aspettiamo un match da almeno un rete per squadra.

Come vedere Cagliari-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Parma è in programma sabato alle 15:00 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su Lottomatica e Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.87 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una sfida, questa, da almeno una rete per squadra. Quindi sì, una rete a testa e quota assolutamente succulenta. Mentre, per quanto riguarda il finale, occhio alla X, che ci pare possa essere il risultato più probabile.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Obert; Zappa, Deiola, Prati, Adopo, Palestra; Folorunsho; Esposito.

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Del Prato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Valeri; Almqwist, Sorensen; Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1