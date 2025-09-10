Pronostico Avellino-Monza: vince Bianco (senza lino)

Avellino-Monza è una partita valida per la terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Alla fine, i più forti, sono rimasti tutti. E il Monza si candida in maniera prepotente alla conquista della Serie A. Non è andato via Pessina, ad esempio, e non è andato nemmeno via Dany Mota. E nemmeno Caprari. Insomma, Bianco, ha uno squadrone da gestire.

Quattro punti in due partite sono un buon viatico, soprattutto perché il pareggio è arrivato sul campo del Bari, una squadra che punta al salto di categoria. E il Monza, nell’anticipo della terza giornata del campionato cadetto, ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa: vale a dire quella di prendersi tre punti sul campo dell’Avellino, che non è partito benissimo.

Dopo la sconfitta contro il Frosinone in trasferta, la formazione neopromossa di Biancolino ha pareggiato sul campo del Modena. Sì, è stato un buon punto, arrivato grazie ad una ottima prestazione difensiva dopo l’espulsione di Cagnano che ha fatto giocare gli ultimi 15′ con un uomo in meno. Dietro c’è, l’Avellino, ma davanti manca qualcosa.

In ogni caso, i campani, hanno un solo obiettivo in questa stagione, vale a dire quello di cercare di salvarsi senza lottare fino alla fine. Non sono quinti queste le partite da vincere, il Monza si porterà via l’intero malloppo.

Come vedere Avellino-Monza in diretta tv e in streaming

Avellino-Monza, in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Sarà comunque difficile, per il Monza, riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Ma la squadra di Bianco ce la farà dentro una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Avellino-Monza

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Simic, Kumi; Basaggio, Palumbo, Sounas; Insigne; Lescano, Patierno.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Dentello Azzi; Galazzi, Caprari; Dany Mota.