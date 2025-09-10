Pronostico Atletico Madrid-Villarreal: prima vittoria per Simeone

Atletico Madrid-Villarreal è una gara della quarta giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Tre partite due punti, inizio peggiore in campionato per l’Atletico Madrid di Simeone non ci sarebbe potuto essere. Eppure, una squadra forte, che si è ulteriormente rinforzata nel corso dell’estate, sta pagando a caro prezzo ogni minimo errore. Non solo davanti, dove si sbaglia molto. Ma soprattutto dietro, alla prima falla le altre segnano.

Ma prima o poi una vittoria dovrà per ovvi motivi arrivare. E in casa contro il Villarreal – ancora imbattuto con sette punti all’attivo – sembra essere proprio l’occasione giusta, quella da non perdere. Anche perché, e c’è da dirlo, qualora dovesse nuovamente mancare la vittoria, l’Atletico Madrid, nonostante siamo ancora all’inizio del campionato, potrebbe anche dire addio a quelle che sono le voglie di una possibile concorrenza al Real e al Barcellona per la vittoria finale. Valli a prendere, poi, quei punti a una squadra con quel potenziale. Insomma, c’è da vincere a tutti i costi.

C’è anche curiosità, dopo l’acquisto dell’ultimo giorno di mercato, di vedere all’opera Nico Gonzalez, preso dalla Juventus. Quasi impossibile dal primo minuto, ma sicuramente a gara in corso l’ex bianconero dovrebbe debuttare. Opportunità invece, a quanto pare, per Raspadori. Oltre che per Ruggeri che si è preso subito una maglia da titolare.

Come vedere Atletico Madrid-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Villarreal, gara valida per la quarta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00.

Il pronostico

Ormai la difesa di ferro è solo un ricordo per l’Atletico Madrid. Che sì, dovrebbe comunque vincere la partita ma che almeno una rete nel corso del match la dovrebbe subire, come spesso succede. Insomma, affermazione per i padroni di casa, la prima dell’anno, dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Villarreal

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Ruggeri; Alvarez, Raspadori.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Marin, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Etta Yong.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1