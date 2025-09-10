Pronostico Arsenal-Nottingham Forest: non succede da 36 anni

Arsenal-Nottingham Forest è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sconfitta sul campo del Liverpool, l’Arsenal di Arteta – immeritata, anche – torna in campo contro il Nottingham. E diciamo che il compito appare semplice sulla carta.

Non tanto per quello che è il valore della squadra avversaria – la vera rivelazione della passata annata – ma tanto per quello che è successo nelle ultime ore. Espirito Santo è stato mandato via, con un comunicato apparso nel cuore della notte, e il suo posto è stato preso dall’ex tecnico del Tottenham Postecoglou. Niente Mourinho e nemmeno Thiago Motta, con i dirigenti della Juventus che speravano di togliere dal bilancio lo stipendio dell’allenatore.

Insomma, dentro la formazione ospite, è evidente, qualche problema c’è stato. E l’Arsenal vuole riprendere la corsa in campionato perché in questa stagione vorrebbe tornare a vincere: inserendo Gyokeres, infatti, sulla prima linea, Arteta ha anche quell’attaccante che mancava. Insomma, la rosa è molto completa.

Oltre al fatto che l’Arsenal è molto più forte e non siamo di certo noi a scoprirlo, c’è anche un altro fattore che ci indica la potenza, almeno in casa, della squadra londinese. L’ultima vittoria del Nottingham in trasferta sul campo dei Gunners è datata 1989: da quel momento in poi, quando c’è stato questo match, i biancorossi tra le mura amiche hanno sempre fatto punti. Sarà così anche questa volta.

Come vedere Arsenal-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Nottingham Forest è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.38 su Lottomatica e GoldBet e 1.35 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Arsenal decisamente favorito e voglioso di mettersi alle spalle la sconfitta contro il Liverpool. Una gara che è indirizzata verso i padroni di casa che in maniera molto semplice si prenderanno i tre punti. Il match, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Arsenal-Nottingham Forest

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; MAdueke, Gyokeres, Martinelli.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0