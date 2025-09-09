Sinner, variazioni anche in tribuna: il cambio di rotta che nessuno si aspettava

Sinner cambia approccio e strategia sentimentale: da Braccini invisibile in tribuna al bacio con Kalinskaya, fino alla nuova presenza di Laila a New York.

Un sorriso che arriva dalla tribuna può fare la differenza. Soprattutto se è quello di Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner e, proprio in quanto tale, indiscusso personaggio del momento. Le telecamere l’hanno pizzicata mentre sedeva sugli spalti di New York e tanto è bastato per confermare che il fenomeno altoatesino è cambiato sotto ogni punto di vista. Anche a livello sentimentale, sì.

La sua strategia, su questo fronte, è oggi completamente diversa. Non che dia in pasto ai media tutti i dettagli che pure la stampa vorrebbe in merito alla sua sfera privata, intendiamoci, ma non si comporta più come in passato. La sua prima storia d’amore, quella con Maria Braccini, era avvolta praticamente nel mistero. I due non si facevano vedere in giro insieme e lei, così pare, si “mascherava” per evitare che le telecamere la riprendessero mentre era in tribuna a fare il tifo per il suo campione del cuore.

Si sapeva talmente poco, sul loro conto, che ad un certo punto si era pensato che non stessero più insieme e che lui stesse frequentando tale Laura Margesin. Per smentire tali voci, era stato costretto (da lei, forse, che voleva giustamente rivendicare il suo status?) a comparire insieme a Maria ad un evento pubblico: una partita del Milan a San Siro. Poco dopo, però, erano spuntate le prima voci sulla relazione con Anna Kalinskaya, che sin dall’inizio è stata impostata in modo radicalmente diverso.

Dal riserbo di Maria alla presenza discreta di Laila, passando per il bacio con Anna

Jannik è stato avvistato con lei tantissime volte, nel corso dei mesi che hanno trascorso fianco a fianco. Tra cene a lume di candela, allenamenti condivisi e vacanze in Sardegna, ha faticato, in quel frangente, a tenere separati gli affari di cuore e la carriera.

War is over

goodnight

with

laila Hasanovic watching Jannik sinner playing at Us Open pic.twitter.com/LCsIiE447U — :) (@itsuniversity) September 6, 2025



Dopo la vittoria agli US Open 2024, l’aveva addirittura baciata in pubblico. Quelle immagini, manco a dirlo, avevano fatto il giro del mondo, poiché si era trattato di un gesto assai inatteso, nonché indicativo del fatto che Sinner fosse ormai pronto a vivere i suoi sentimenti senza paura di mostrarli. Quest’anno, il copione è cambiato ancora. Laila era in tribuna ma non ha cercato visibilità, per quanto la sua semplice presenza sia bastata a scatenare l’interesse dei fan. Elegantissima e discreta, la modella danese sembra incarnare un equilibrio perfetto tra discrezione e condivisione.

È il segnale di una nuova “strategia sentimentale” di Jannik: non più totale riservatezza, ma nemmeno eccessi plateali. Una scelta di mezzo che racconta la maturità raggiunta dentro e fuori dal campo.