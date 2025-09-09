Pronostico Venezuela-Colombia: il finale è già scritto

Venezuela-Colombia è un match della diciottesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca mercoledì all’1:30

Le motivazioni faranno la differenza. E il Venezuela che giocherà questa ultima partita delle qualificazioni al Mondiale in casa si prenderà i tre punti. Sì, non ci sono dubbi su questo, nonostante una quota altissima data dai bookmaker.

Ma chi c’è la dà questa sicurezza? Ovviamente la classifica del girone sudamericano di qualificazione. Mancano solamente 90minuti alla chiusura e i padroni di casa sono al settimo posto con 18 punti, uno in più della Bolivia. Il settimo posto permetterebbe al Venezuela di andare allo spareggio per il Mondiale. La Colombia invece, forte dei suoi 25 punti conquistati fino al momento, è già sicura da un pezzo che la prossima estate difenderà i propri colori. Ditelo anche voi: ci possono essere dubbi si una possibile vittoria interna?

No che non ce ne possono essere e senza nemmeno stare qui a pensare a possibili combo per alzare la quota, andiamo direttamente a vedere qual è la posta in gioco per un’affermazione del Venezuela che, come detto, ci pare davvero scontata.

Come vedere Venezuela-Colombia in diretta tv e in streaming

La sfida Venezuela-Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’1:30, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento al costo di 3,99 euro.

Comparazione quote

La vittoria del Venezuela è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.72 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Sì, avete visto anche la voi al quota della vittoria del Venezuela. Quindi è inutile, come spiegato prima, andare incontro a dei rischi. Con i tre punti i padroni di casa andrebbero allo spareggio per il Mondiale. La Colombia è sicura del posto e di certo non metterà il bastone tra le ruote. In ogni caso saranno senza dubbio le motivazioni a fare la differenza in questa partita.

Le probabili formazioni di Venezuela-Colombia

VENEZUELA (4-3-3): Romo; Aramburu, Navarro, Angel, Ferraresi; Casseres, Yriarte, Bello; Savarino, Soteldo, Rondon.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Castano; Arias, Rodriguez, Diaz; Cordoba.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0