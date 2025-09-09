Pronostico Serbia-Inghilterra: cammino macchiato per entrambe

Serbia-Inghilterra è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Inghilterra a punteggio pieno dopo quattro giornate. Serbia al secondo posto con sette punti dopo tre partite giocate. Queste due squadre nel gruppo K sanno già quale sarà il loro destino. Gli ospiti di martedì sera sicuri della qualificazione, i padroni di casa invece quasi sicuri del secondo posto per andare ai playoff.

C’è una cosa che accomuna queste due squadre fino al momento. Entrambe infatti non hanno preso gol. L’Inghilterra ne fatti otto e la Serbia quattro. Ma è evidente che questa casella, almeno secondo il nostro modesto avviso, sia destinata a macchiarsi dopo la sfida di martedì. Una sfida che vede di fronte due buonissime nazionali, in netta crescita inoltre rispetto agli ultimi anni e con gli inglesi che inoltre si sono affidati ad un tecnico vincente per andare al Mondiale e soprattutto ad un tecnico vincente per cercare di arrivare il più in fondo possibile nella manifestazione del prossimo anno. Tuchel, infatti, è un allenatore che ha sempre fatto bene ovunque sia andato.

La partita, quindi, ci pare decisamente indirizzata. Non tanto per il risultato finale – ospiti comunque molto favoriti – ma soprattutto per quello che potrebbe succedere dentro la sfida.

Come vedere Serbia-Inghilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Serbia-Inghilterra è in programma martedì 9 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 2.00 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Inghilterra decisamente favorita. Ma oltre all’affermazione inglese, stuzzica e anche molto la questione delle due entrambe a segno. Anche la quota sotto questo aspetto è molto più alta. Da provare.

Le probabili formazioni di Serbia-Inghilterra

SERBIA (4-1-4-1): Petrovic; Milenkovic, Erakovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Samardzic, Terzic; Mitrovic, Vlahovic.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; James, Guehi, Konsa, Lewis-Skelly; Anderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2