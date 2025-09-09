Pronostico Perù-Paraguay: si allunga il record di imbattibilità

Perù-Paraguay è un match della diciottesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 (ora italiana): pronostico.

Il Perù è una delle due selezioni sudamericane – l’altra è il Cile – già sicure di non prendere parte al prossimo Mondiale. La Bicolor, quando mancano novanta minuti al termine delle qualificazioni, è penultima a quota 12 punti: un successo nell’ultima giornata servirebbe a poco, essendo già matematicamente fuori dai giochi. L’avvicendamento in panchina tra i commissari tecnici Reynoso e Ibanez non ha sortito gli effetti sperati: dopo la vittoria per 3-1 contro la Bolivia il selezionatore ad interim ha conquistato a malapena due punti in quattro gare, tutte concluse senza segnare.

Quella peruviana, infatti, è in assoluto la rappresentativa meno prolifica di questo mini-campionato: appena sei le reti segnate, addirittura meno del Cile fanalino di coda (nessuna in trasferta). Tra le poche note positive, il fatto di aver perso solo due volte davanti ai propri tifosi: non a caso tra le mura amiche il Perù ha rimediato una sconfitta nelle ultime 11 partite. La Bicolor cercherà di allungare quest’imbattibilità nella sfida con il Paraguay, che arriva a Lima dopo la grande festa per la qualificazione raggiunta grazie al pareggio (0-0) contro l’Ecuador nella scorsa settimana. L’Albirroja non può più essere raggiunta dal Venezuela – sette i punti di vantaggio – e tornerà a disputare la fase finale di un Mondiale per la prima volta dal 2010. In Perù la selezione di Gustavo Alfaro proverà a migliorare lo score in trasferta: da giugno 2021 il Paraguay ha ottenuto soltanto due vittorie lontano da Asuncion.

Come vedere Perù-Paraguay in diretta tv e in streaming

La sfida Perù-Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 allo stadio Nazionale del Perù di Lima, in Perù, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà comunque trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Anche il segno “Under 2.5” è quotato a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

In una partita che ha valore solo per le statistiche il Perù dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta allungando la striscia d’imbattibilità casalinga. Non ci aspettiamo più di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Perù-Paraguay

PERÙ (4-5-1): Gallese; Advincula, Garces, Abram, Marcos Lopez; Cabrera, Christofer Gonzales, Pretell, Yotun, Rivera; Luis Ramos.

PARAGUAY (4-4-2): Gatito Fernandez; Caceres, G. Gomez, Alderete, Junior Alonso; Sosa, D. Gomez, Cubas, Almiron; Sanabria, Ronaldo Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1