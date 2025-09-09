Pronostico Norvegia-Moldavia: senza pietà come all’andata

Norvegia-Moldavia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria per portarsi nuovamente a +6 su Italia e Israele cercando al contempo di segnare più gol possibili. È questa la missione della Norvegia nella sfida, sulla carta abbordabilissima, contro la Moldavia a Oslo. Il ct Stale Solbakken vuole che i suoi non abbiano pietà come all’andata, quando i moldavi vennero strapazzati 5-0 a Chisinau in un match sostanzialmente a senso unico, dominato dagli scandinavi. La differenza reti, infatti, in questo girone rischia di essere cruciale: se Norvegia e Italia alla fine chiudessero con gli stessi punti, sarà tutta una questione di gol. Ed al momento Haaland e compagni appaiono inarrivabili (+11 contro +5 degli azzurri).

I norvegesi stanno vivendo un momento magico e per la prima volta dopo quasi trent’anni sono vicinissimi al pass per la fase finale del campionato del mondo, che questa selezione non gioca dal lontano 1998.

L’obiettivo è vincerle tutte fino allo scontro diretto con l’Italia per mettere ancora più pressione alla nazionale guidata da Gennaro Gattuso, che a quel punto sarebbe costretta a vincere lo scontro diretto con uno scarto molto ampio. La Norvegia finora non ha sbagliato un colpo, facendo quattro su quattro: nella scorsa settimana ha avuto la meglio anche sulla Finlandia (1-0) in amichevole, allungando la striscia di vittorie (sono sette di fila). Per la Moldavia, invece, queste qualificazioni sono diventate un incubo: solo sconfitte per la selezione di Serghei Clescenco, compresa quella con l’Estonia, altra rappresentativa modesta. Gli unici gol realizzati dai moldavi sono arrivati proprio contro gli estoni (2-3).

Come vedere Norvegia-Moldavia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Norvegia e Moldavia è in programma martedì alle 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Norvegia risponderà immediatamente agli azzurri, vittoriosi 5-4 lunedì con Israele, conquistando il quinto successo nelle qualificazioni ed avvicinandosi sensibilmente al Mondiale. Sulla falsariga dell’andata, gli scandinavi segneranno verosimilmente dai tre ai sei gol approfittando della fragile difesa moldava (14 reti subite). Non è da escludere che la loro porta rimanga inviolata.

Le probabili formazioni di Norvegia-Moldavia

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Wolfe, Ostigard, Ajer, Ryerson; Myhre, Berge, Odegaard; Schjelderup, Haaland, Bobb.

MOLDAVIA (5-3-2): Avram; Reabciuk, Dumbravanu, Craciun, Baboglo, Platica; Ionita, Rata, Caimacov; Bodisteanu, Postolachi.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0