Pronostico Francia-Islanda: in arrivo un altro clean sheet

Francia-Islanda è una partita valida per la seconda giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Nella seconda giornata del gruppo D si sfidano le due selezioni che hanno esordito con una vittoria, Francia e Islanda. Venerdì scorso i gol di Olise e Mbappé – uno per tempo – hanno regalato i primi tre punti ai Bleus di Didier Deschamps contro una coriacea Ucraina (0-2), che è rimasta in partita fino alla fine, capitolando definitivamente a dieci minuti dal fischio finale. Un clean sheet tutt’altro che scontato, dal momento che non sono state poche le occasioni concesse dai transalpini (almeno quattro nitide). Maignan, per capirci meglio, non ha trascorso una serata tranquilla.

Contro l’Islanda Deschamps pretenderà maggiore concentrazione nella propria metà campo. Fondamentale mettere in cascina altri tre punti, così da restare a punteggio pieno e prendere il largo in un girone in cui l’avversario più temibile è proprio l’Ucraina. Nell’ultimo anno, peraltro, la Francia non ha quasi mai sbagliato tra le mura amiche: davanti ai propri tifosi i Bleus non perdono da settembre 2024, quando vennero sorpresi dall’Italia in Nations League. L’Islanda, al contrario, ha l’obbligo di duellare con l’Ucraina per il secondo posto: buona la prima per gli uomini di Arnar Bergmann Gunnlaugson, a valanga sull’Azerbaigian, annichilito 5-0. Un risultato che consente agli scandinavi di presentarsi in Francia da primi nel girone grazie alla miglior differenza reti, un dettaglio da non trascurare visto che la prima discriminante, in caso di arrivo a pari punti a novembre, sarà proprio quella.

Deschamps, oltre a Dembélé – l’attaccante del PSG si è fatto male contro l’Ucraina – dovrà fare a meno anche di Doué, pure lui infortunato: l’unicà novità, dunque, riguarderà l’avvicendamento tra quest’ultimo e Thuram. Nell’Islanda non ci sarà Gudmundsson: il fantasista della Fiorentina, in gol contro l’Azerbaigian, ha rimediato un problema alla caviglia e non verrà rischiato.

Come vedere Francia-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Francia e Islanda è in programma martedì alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Senza uno dei suoi giocatori più talentuosi, Gudmundsson, l’Islanda farà fatica ad impensierire la difesa Bleus, che dovrebbe collezionare un altro clean sheet. La vittoria degli uomini di Deschamps non sembra essere in discussione.

Le probabili formazioni di Francia-Islanda

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Koné; Thuram, Olise, Barcola; Mbappé.

ISLANDA (3-5-2): Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson; Thorsteinsson, Anderson, Thordason, Johanesson, Ellertsson; Haraldsson, Gudjohnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0