Pronostici Ungheria-Portogallo: marcatori e tiri in porta

Pronostici Ungheria-Portogallo: dopo la grandissima vittoria nella prima partita, Ronaldo e compagni vogliono ripetersi. Ecco i marcatori e i tiratori in porta

Il debutto è stati con i fiocchi, con cinque gol in trasferta semplici semplici. Adesso il Portogallo vuole ripetersi e sa che per farlo servirà comunque un altro atteggiamento, molto più importante, contro l’Ungheria. Certo, le qualità non mancano e nemmeno i calciatori che da un momento all’altro possono fare la differenza.

Quindi non ci pare assolutamente esagerato dire che la squadra di Martinez – che sembra aver ritrovato la quadra giusta dopo la vittoria in Nations League, visto che si parlava di un possibile avvicendamento – possa riuscire indubbiamente nell’intento di prendersi altri tre punti e continuare quindi ad essere a punteggio pieno. Per tali motivi andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Ungheria-Portogallo, le nostre scelte

Centoquaranta gol in nazionale. Nessuno come lui. Ronaldo continua a segnare e ha fatto due gol, uno davvero meraviglioso, nella sfida dell’altra sera. E allora non possiamo non inserirlo in questa scommessa: CR7 si conferma un mostro, nel senso buono della parola, uno che può segnare fino a 50 anni se continua ad avere questa voglia.

Anche Joao Felix ha fatto doppietta nell’ultima partita e diciamolo chiaramente pure in questo caso. Ci pare possa essere uno dei giocatori più sottovalutati di questa nazionale. Sì, certo, lui ci ha messo del suo con delle prestazioni incolori, ma tecnicamente non si può discutere. Quindi lo inseriamo in queste nostre scelte come uomo che potrebbe trovare il gol oppure un assist.

Infine, chiudiamo con Bruno Fernandes, trascinatore del Manchester United. Uomo che può giocare in diverse zone del campo, il portoghese ha le qualità per trovare durante la partita almeno una conclusione dentro lo specchio della porta.

Ricapitolando quindi le nostre scelte: Ronaldo marcatore plus, Joao Felix assist o marcatore plus, Bruno Fernandes over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 3,60 volte la posta.