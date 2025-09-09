Pronostici Francia-Islanda: marcatori e tiri in porta

Pronostici Francia-Islanda: formazione di Deschamps decisamente favorita in questa partita di qualificazione ai Mondiali. Ecco le nostre scelte

C’è una squadra favorita e non potrebbe essere altrimenti. La truppa di Didier Deschamps, vice campione del Mondo, dopo il buon debutto in trasferta contro l’Ucraina si prenderà altre tre punti in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tre punti che facili, molto facili, contro l’Islanda.

Per questo motivo, vale a dire per la differenza di valore che scenderanno in campo, scegliamo solamente degli uomini francesi. Sì, ci aspettiamo una partita tutta pendente verso la squadra allenata dall’ex centrocampista – e tecnico – della Juventus. Senza andare oltre con le parole, andiamo a vedere cosa potrebbe succedere.

Pronostici Islanda-Francia, le nostre scelte

Assalto, dicevamo. E nell’assalto c’è Mbappé. L’attaccante del Real Madrid dovrebbe tornare anche davanti al pubblico amico la via della rete dentro una partita nella quale il risultato finale non è e non sarà mai in discussione. Un giocatore che conosciamo tutti e per il quale non scriviamo più nulla. Insomma, la scelta è sicura in questo caso.

Questione tiri in porta, invece: dovrebbe tornare dal primo minuto Rabiot in mezzo al campo, e contro una squadra non proprio così complicata, il centrocampista del Milan almeno una conclusione nello specchio la dovrebbe trovare. Gli infortuni di Dembele e di Doue, infine, costringono Deschamps a delle scelte davanti. Quindi dovrebbero giocare Olise e Barcola sulla prima linea. Giovani e forti, giocatori che anche in questo caso non hanno bisogno di presentazioni. Da loro ci aspettiamo nel corso del match almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Scelte fatte, insomma.

Ricapitolando, quindi: Mbappé marcatore plus, Barcola e Olise over 1,5 tiri in porta plus e Rabiot over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 5,56 volte la posta.