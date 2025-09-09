Pronostici Bosnia-Austria: marcatori e tiri in porta

Pronostici Bosnia-Austria: squadra ospite favorita in questo match. Ed è per questo che i nostri uomini pendono da questa parte. Le nostre scelte

Aggancio in vetta per l’Austria, che ha una partita in meno rispetto alla Bosnia in questo girone di qualificazione e anche tre punti in meno. Quindi, un’affermazione esterna che ci pare possibile, darebbe la possibilità di prendersi il primo posto che varrebbe la qualificazione al Mondiale.

Pronostici Bosnia-Austria
Passa tutto da questo match, e lo sappiamo. E alla fine dovrebbero spuntare gli uomini che giocano fuori casa. Certo, alla fine a noi in questo articolo del risultato finale poco importa, quello che ci interessa e andare a scoprire quali sono gli uomini che potrebbero trovare il gol, o essere decisivi con i tiri in porta. Quelli che fanno esultare, in poche parole. E le nostre idee ce le abbiamo. Andiamo a vedere chi sono.

Pronostici Bosnia-Austria: le nostre scelte

Ha lasciato l’Inter e l’Italia nel corso di questa estate. Ma Arnautovic continua a giocare e continua ad essere il titolare di questa squadra. Lì davanti, inoltre, è quello che ha maggiori possibilità di andare a segno, soprattutto perché la formazione ospite gioca con una sola punta e con tre uomini a supporto. Inoltre, in caso di calcio di rigore, ci andrebbe lui dagli undici metri.

Almeno una conclusione nello specchio – con la maglia della propria nazionale gioca più avanzato – lo potrebbe e dovrebbe trovare Sabitzer. Allo stesso modo dall’altro lato c’è pure Dzeko, un attaccante forte, ancora troppo forte nonostante non sia più giovanissimo, che ha le carte in regola per riuscire a trovare almeno una volta i pali. Scelte fatte, che ci sembrano essere assai coerenti con quello che sarà il tema tattico della partita e con quella che sarà la voglia dell’Austria di rimettere le cose a posto in questo girone.

Nel momento in cui andiamo online non ci sono i pronostici per i tiratori in porta, mentre c’è quella, su Sisal, del marcatore. E Arnautovic è dato in Duo, quindi anche in caso di sostituto, a 2,75 volte la posta. 

