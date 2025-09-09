Pronostici Bosnia-Austria: marcatori e tiri in porta

Pronostici Bosnia-Austria: squadra ospite favorita in questo match. Ed è per questo che i nostri uomini pendono da questa parte. Le nostre scelte

Aggancio in vetta per l’Austria, che ha una partita in meno rispetto alla Bosnia in questo girone di qualificazione e anche tre punti in meno. Quindi, un’affermazione esterna che ci pare possibile, darebbe la possibilità di prendersi il primo posto che varrebbe la qualificazione al Mondiale.

Passa tutto da questo match, e lo sappiamo. E alla fine dovrebbero spuntare gli uomini che giocano fuori casa. Certo, alla fine a noi in questo articolo del risultato finale poco importa, quello che ci interessa e andare a scoprire quali sono gli uomini che potrebbero trovare il gol, o essere decisivi con i tiri in porta. Quelli che fanno esultare, in poche parole. E le nostre idee ce le abbiamo. Andiamo a vedere chi sono.

Pronostici Bosnia-Austria: le nostre scelte

Ha lasciato l’Inter e l’Italia nel corso di questa estate. Ma Arnautovic continua a giocare e continua ad essere il titolare di questa squadra. Lì davanti, inoltre, è quello che ha maggiori possibilità di andare a segno, soprattutto perché la formazione ospite gioca con una sola punta e con tre uomini a supporto. Inoltre, in caso di calcio di rigore, ci andrebbe lui dagli undici metri.

Almeno una conclusione nello specchio – con la maglia della propria nazionale gioca più avanzato – lo potrebbe e dovrebbe trovare Sabitzer. Allo stesso modo dall’altro lato c’è pure Dzeko, un attaccante forte, ancora troppo forte nonostante non sia più giovanissimo, che ha le carte in regola per riuscire a trovare almeno una volta i pali. Scelte fatte, che ci sembrano essere assai coerenti con quello che sarà il tema tattico della partita e con quella che sarà la voglia dell’Austria di rimettere le cose a posto in questo girone.

Nel momento in cui andiamo online non ci sono i pronostici per i tiratori in porta, mentre c’è quella, su Sisal, del marcatore. E Arnautovic è dato in Duo, quindi anche in caso di sostituto, a 2,75 volte la posta.