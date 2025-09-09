I pronostici di martedì 9 settembre: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di martedì 9 settembre, si chiude la parentesi delle nazionali con le ultime partite di qualificazione ai Mondiali del 2026.
Ultima tornata di partite di Qualificazioni ai Mondiali, tra le partite più attese c’è Serbia-Inghilterra che promette gol con la sfida nella sfida tra Vlahovic e Kane. Il Portogallo dell’eterno Cristiano Ronaldo dovrebbe prevalere senza particolare problemi in Ungheria, vittoria in trasferta alla portata anche per l’Ucraina contro il modesto Azerbaijan.
Attese delle goleade da parte della Norvegia sulla Moldova (per l’Italia la qualificazione come prima del girone al momento resta una chimera) e da parte della Francia di Mbappé contro la malcapitata Islanda.
I pronostici sulle altre partite
Con le partite che si disputeranno nella notte italiana si chiude definitivamente il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026. Resta ancora un verdetto da emettere.
La Bolivia nella sfida di El Alto contro il Brasile si gioca le residue speranze di strappare in extremis un pass per lo spareggio interzona. A -1 dal Venezuela settimo, la Bolivia deve vincere e sperare che la Vinotinto, impegnata contro la Colombia, non faccia lo stesso. In caso di arrivo a pari punti, infatti, la spunterebbero i venezuelani per via della differenza reti, attualmente di gran lunga migliore (-7 contro -19).
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + MULTIGOL 1-4 in Venezuela-Colombia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:30
Vincenti
- PORTOGALLO (in Ungheria-Portogallo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)
- ALBANIA (in Albania-Lettonia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)
- UCRAINA (in Azerbaijan-Ucraina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Francia-Islanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
- Norvegia-Moldova, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
- Ungheria-Portogallo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Serbia-Inghilterra, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
Comparazione quota totale (gol + over): 4.88 GOLDBET ; 5.01 SNAI; 4.88 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1X + GOL in Bolivia-Brasile, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:30