Rush finale per Sinner: tornei ed esibizioni sulla strada per Torino

Archiviati gli US Open, Jannik Sinner si prepara a un finale di stagione intenso tra tornei in Asia e in Europa, esibizioni e le attese ATP Finals di Torino.

Con gli US Open ormai alle spalle, è già tempo, per Jannik Sinner, di prepararsi al rush finale della stagione 2025. Archiviati tutti e quattro i tornei del Grande Slam e i Masters americani, l’attenzione si sposta verso gli ultimi appuntamenti, che quest’anno più che mai saranno decisivi e determinanti per il ranking Atp. Le distanze si sono accorciate e tutto potrebbe ripetutamente cambiare, dunque, nel giro di poche settimane.

I prossimi eventi del calendario Atp potrebbero stravolgere, pertanto, il suo destino. La prima tappa, dopo le fatiche newyorkesi, sarà il China Open di Pechino, in programma dal 25 settembre al 1° ottobre. In questo Atp 500, ammesso che alla fine decida di partire, Sinner vorrà certamente “vendicarsi” per la finale persa nel 2024 e provare a portare a casa, perché no, un nuovo successo in Asia.

Subito dopo, scoccherà l’ora – letteralmente, dato il main sponsor dell’evento – il Rolex Shanghai Masters, che si giocherà dall’1 al 12 ottobre e che rappresenta, di fatto, l’ultimo grande evento di tipologia Masters 1000 della stagione. Anche in questo caso, essendo la stagione alle battute finali, il campo sarà pieno di avversari di altissimo livello e Sinner dovrà essere bravo a confermare il suo status di campione indiscusso.

Sinner verso le Atp Finals: tutti i tornei post-US Open da non perdere

In mezzo a questi appuntamenti ufficiali, Jannik dovrà trovare uno spazio anche per il Six Kings Slam, in programma a Riad dal 15 al 18 ottobre. Pur non trattandosi di un torneo ufficiale, sarà un banco di prova importante in vista del finale di stagione, visto che potrà incontrare Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper.

La parte conclusiva della stagione europea potrebbe includere l’Erste Bank Open di Vienna, che si terrà dal 20 al 26 ottobre, ma è doveroso evidenziare che la sua partecipazione non è ancora confermata. Il momento clou, invece, sarà a Torino, ancora una volta teatro delle Nitto Atp Finals, in calendario dal 9 al 16 novembre. Qui, come di consueto, gli otto migliori tennisti dell’anno si sfideranno per il prestigioso titolo di maestro: Sinner, vincitore dell’edizione passata senza perdere set, sarà uno dei protagonisti indiscussi.

La stagione potrebbe chiudersi lì, a meno che Jannik non decida di garantire la sua presenza, cosa comunque assai difficile – del resto, aveva messo le mani avanti già lo scorso anno – in Coppa Davis, a Bologna, a fine novembre. Tra tornei, esibizioni e Finals, insomma, il calendario è ancora ricco, intenso e competitivo, soprattutto perché, come detto, ogni torneo potrebbe diventare decisivo per chiudere al meglio una stagione straordinaria.