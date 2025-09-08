Pronostico Ecuador-Argentina: dal 2017 non ci sono più riusciti

Ecuador-Argentina è un match della diciottesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): pronostico.

Nell’ultimo turno del girone eliminatorio l’Ecuador ha fatto registrare un altro 0-0, il quarto di fila. In Paraguay l’attacco della Tricolor ha sparato per l’ennesima volta a salve ma l’altra faccia della medaglia è rappresentata da una difesa che si conferma molto solida: nelle ultime 10 partite, striscia in cui non ha collezionato neppure una sconfitta, la selezione di Sebastian Beccacece ha incassato a malapena un solo gol.

Numeri difensivi da urlo, dunque, per un Ecuador che pur segnando poco – insieme al Paraguay ha il peggior attacco delle prime sette – ha costruito la qualificazione al Mondiale 2026 sull’impermeabilità della propria retroguardia, la meno battuta in assoluto con appena 5 reti subite. Senza la penalizzazione di 3 punti, peraltro, la Tricolor sarebbe seconda in classifica dietro ai campioni del Mondo dell’Argentina, sua prossima rivale nel turno numero 18, l’ultimo, delle qualificazioni Conmebol.

Entrambe hanno da tempo il pass per la rassegna iridata, motivo per cui quella di Guayaquil è sostanzialmente un’amichevole. L’Albiceleste, nel frattempo, si è goduta l’ennesimo show di Leo Messi, autore di una doppietta nel 3-0 rifilato nella scorsa settimana al Venezuela. Per il giocatore che ha vinto otto volte il Pallone d’Oro è stato l’ultimo match giocato in patria con i coliri del suo paese addosso: nel prossimo Mondiale, infatti, per evidenti motivi anagrafici l’ex Barcellona – oggi all’Inter Miami – darà l’addio alla nazionale. L’obiettivo, adesso, è chiudere il girone con l’ennesimo successo: in 17 partite l’Argentina ha totalizzato 12 vittorie e segnato la bellezza di 31 gol.

Scaloni, senza Messi e lo squalificato Romero, dovrebbe apportare non pochi cambi alla formazione che ha affrontato il Venezuela.

Come vedere Ecuador-Argentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ecuador e Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 allo stadio Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil, in Ecuador, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà comunque trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’applicazione: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Negli ultimi cinque anni l’Ecuador si è spesso rivelato un osso duro per l’Argentina, che non batte la Tricolor in trasferta dal 2017. Sebbene entrambe non abbiano più obiettivi concreti in questo girone, sarà partita vera a Guayaquil: la vittoria dell’Albiceleste non è affatto scontata – molto dipenderà anche dalla formazione che metterà in campo il ct – in un match in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Ecuador-Argentina

ECUADOR (4-4-2): Galíndez; Ordoñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Franco, Gonzalo Plata, Yeboah; Kevin Rodríguez, Valencia.

ARGENTINA (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister; Mastantuono, Nico Paz, Thiago Almada; Julián Álvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1