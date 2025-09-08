Pronostico Bolivia-Brasile, una vittoria potrebbe non bastare: tutte le combinazioni

Bolivia-Brasile è un match della diciottesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 (ora italiana): pronostico.

Contro il derelitto Cile, giovedì scorso, è arrivata la seconda vittoria (3-0) per Carlo Ancelotti da commissario tecnico della nazionale brasiliana. La seconda di fila, visto che la Seleçao a giugno aveva battuto anche il Paraguay (1-0) ottenendo la qualificazione aritmetica ai prossimi campionati del mondo.

Contro la Roja, però, il Brasile ha anche convinto: quasi tutte azzeccate le scelte del tecnico italiano, che senza alcuni big (Vinicius, Rodrygo) ne ha approfittato per dare spazio ai vari Wesley – il nuovo terzino della Roma tra i migliori in campo – Estevao e Joao Pedro.

Atteggiamento propositivo (il modulo è sostanzialmente un 4-2-4), manovra fluida e tanta motivazione. “Re Carlo”, con la sua enorme esperienza a determinati livelli, dovrà incidere soprattutto a livello mentale nel tentativo di cementare un gruppo che nelle ultime manifestazioni internazionali ha fatto flop proprio perché poco affiatato e coeso.

Nell’ultima giornata delle qualificazioni la Seleçao sfiderà le alture della Bolivia per conservare – per quello che vale – il secondo posto in classifica. Marquinhos e compagni, tuttavia, si troveranno di fronte una selezione motivatissima, che nella sfida di El Alto si gioca le residue speranze di strappare in extremis un pass per lo spareggio interzona. La Bolivia, a -1 dal Venezuela settimo, deve vincere e sperare che la Vinotinto, impegnata contro la Colombia, non faccia lo stesso. In caso di arrivo a pari punti, infatti, la spunterebbero i venezuelani per via della differenza reti, attualmente di gran lunga migliore (-7 contro -19). Bolivia che punta tutto sul fattore campo: giovedì gli uomini di Oscar Villegas hanno rimediato un pesante 3-0 in Colombia, confermando le difficoltà endemiche in trasferta.

Il pronostico

Il Brasile negli ultimi viaggi in Bolivia si è dimostrato più forte pure dell’alta quota: due vittorie e un pareggio, con l’ultimo successo della Verde risalente al 2009. Nonostante la differenza di motivazioni, crediamo che la Seleçao non sarà in vena di regali, anche se puntare sulla doppia chance interna potrebbe valerne la pena.

Le probabili formazioni di Bolivia-Brasile

BOLIVIA (4-3-2-1): Lampe; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; Matheus, Vaca, Villamil; Panaiagua, Miguelito; Algaranaz.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, D. Santos; A. Santos, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Paquetà, Lino; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1