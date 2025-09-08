Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 8 settembre: il percorso resta immacolato

Qualificazioni ai Mondiali CAF, tre giornate alla fine: si qualificano direttamente le prime dei 9 gironi mentre le quattro migliori seconde giocheranno i playoff.

Sono ormai agli sgoccioli anche le qualificazioni ai Mondiali 2026 della Caf, l’organismo che governa il calcio africano. A partire dalla prossima edizione saranno nove le selezioni che prenderanno parte alla rassegna iridata: parteciperanno al campionato del mondo le prime dei nove gironi, mentre le quattro migliori seconde giocheranno dei playoff per determinare la rappresentativa della Caf agli spareggi intercontinentali.

Nel gruppo E il Marocco, la grande sorpresa del Mondiale 2022 – i Leoni dell’Atlante arrivarono addirittura in semifinale – ha già il pass in tasca. Sei vittorie su sei per la rappresentativa nordafricana, ancora a punteggio pieno: nonostante la “pancia piena” difficilmente gli uomini di Walid Regragui sbaglieranno contro lo Zambia, ancora in corsa per un posto nei playoff e già battuto con un netto 3-1 all’andata dal Marocco. Anche stavolta i gol complessivi dovrebbero essere almeno tre. Nel gruppo H, invece, la lotta per i playoff è parecchio agguerrita: la Tunisia, pur essendo ancora a caccia della qualificazione aritmetica – il primo posto è praticamente blindato – rischia qualcosa in Guinea Equatoriale contro una selezione che può ambire alla seconda piazza avendo solamente due punti in meno della Namibia.

Nel gruppo H la battaglia per il primato è tra Ghana, primo a quota 16 punti, e Isole Comore, a quota 15 ma con una partita in più. Dietro di loro però attendono minacciose anche Madagascar e Mali. Le Black Stars, dunque, saranno impegnate in un match molto delicato contro la selezione maliana: devono strappare almeno un pareggio per evitare il sorpasso in vetta: secondo noi ci riusciranno.

Possibili vincenti

Guinea Equatoriale o pareggio (in Guinea Equatoriale-Tunisia)

Marocco (in Zambia-Marocco)

Ghana o pareggio (in Ghana-Mali)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Zambia-Marocco

Guinea Bissau-Gibuti

Le partite da meno di tre gol complessivi

Mozambico-Botswana

Guinea-Algeria

Comparazione quote

La vittoria del Marocco è quotata a 1.58 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.53 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Mozambico-Botswana è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

