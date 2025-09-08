I pronostici di lunedì 8 settembre: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di lunedì 8 settembre, ci sono ancora partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo anche l’Italia

L’Italia venerdì scorso ha impiegato quasi un’ora per aprire la “scatoletta” Estonia, capace di resistere al lungo e costante assedio degli azzurri, dominanti ma fin troppo imprecisi sotto porta.

Una volta aperto un primo varco, però, il fortino baltico si è letteralmente sbriciolato: Kean ha aperto le danze, il raddoppio del suo collega di reparto Retegui è arrivato dopo pochi minuti – l’oriundo, trasferitosi in estate in Arabia Saudita, ha realizzato una doppietta – ed al festival del gol si sono iscritti pure Raspadori e Bastoni.

Un 5-0 che infonde fiducia e alza il livello dell’autostima dopo le prestazioni opache di giugno e la burrascosa fine della gestione Spalletti, ma cullarsi e pensare che i problemi siano alle spalle sarebbe un errore imperdonabile per l’Italia. Il cammino verso il Mondiale 2026 resta tortuoso e particolarmente impervio.

Rispetto alla modesta Estonia, Israele, oltre ad una discreta organizzazione tattica, ha più qualità – la stella è il centrocampista Gloukh, passato in estate dal Salisburgo all’Ajax – e potrebbe creare qualche grattacapo ad un’Italia che, come a Bergamo, non abbasserà il baricentro e sarà disposta a concedere nuovamente qualcosa nella propria metà campo. Israele ha sempre segnato almeno una rete in queste qualificazioni – ne ha realizzate due contro la Norvegia – e molto probabilmente non resterà a digiuno neppure contro gli azzurri, ad ogni modo favoriti per i tre punti.

I pronostici sulle altre partite

Tutto semplice per la Grecia contro la Bielorussia. Mentre la Danimarca, nella prima sfida di qualificazione al prossimo Mondiale, ha pareggiato in casa contro la Scozia. Si sapeva che sarebbe stato difficile, e lo zero a zero è la dimostrazione del fatto che parliamo di due squadre che si contenderanno, insieme agli ellenici, il primo posto nel girone. In questa sfida fondamentale per gli equilibri del girone i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Grecia-Danimarca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

SCOZIA (in Bielorussia-Scozia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Bielorussia-Scozia, ore 20:45) CROAZIA (in Croazia-Montenegro, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Croazia-Montenegro, ore 20:45) ITALIA (in Israele-Italia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Israele-Italia, ore 20:45) SVIZZERA (in Svizzera-Slovenia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Israele-Italia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Kosovo-Svezia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Svizzera-Slovenia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Grecia-Danimarca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 9.35 GOLDBET ; 9.11 SNAI; 9.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Israele-Italia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45