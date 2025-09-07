Pronostico Ungheria-Portogallo: Ronaldo ancora decisivo

Ungheria-Portogallo è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Contro l’Armenia è stato semplice. Soprattutto se Ronaldo segna ancora. Cinque gol e tutti a casa. Non capiterà lo stesso contro l’Ungheria, che è di una pasta diversa, ma il Portogallo si prenderà la seconda vittoria in questo girone che dominerà dall’inizio alla fine staccando il pass per il prossimo Mondiale.

Altra doppietta per CR7, arrivato in questo modo a quota 140 gol con la maglia della sua nazionale. Un’enormità. Un giocatore straordinario che non conosce davvero nessun tipo di ostacolo. Insieme a lui con un’altra doppietta si è messo in mostra Joao Felix, anche lui in Arabia Saudita al momento, anche lui voglioso di dimostrare di poter giocare ancora ad alti livelli.

Il buon pareggio in Ungheria – due a due il finale – è sicuramente importante per la formazione padrona di casa che contro l’Irlanda, alla fine della fiera, si giocherà il secondo posto. Perché pensare di fermare questo Portogallo, oggettivamente, è qualcosa che va oltre. Dopo la vittoria in Nations League, la truppa di Martinez è in palla, sia fisicamente che mentalmente, e ha dimostrato al debutto in questa manifestazione di non avere nessuna intenzione di fermarsi.

Come vedere Ungheria-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida Ungheria-Portogallo è in programma martedì 9 settembre alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Non solo forte in attacco, ma anche dietro il Portogallo ha trovato la giusta quadra. Sarà difficile insomma per l’Ungheria riuscire a trovare la via della rete. In ogni caso, dentro un match di almeno tre reti complessive, l’affermazione lusitana non può essere minimamente messa in discussione.

Le probabili formazioni di Ungheria-Portogallo

UNGHERIA (4-1-4-1): Dibsuz; Kerzek, Szalai, Orban, Nego; Styles; Nagy, Szoboszlai, Toth, Bolla; Varga.

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Inacio, Dias, Mendes; Fernandes, Neves, Neto; Vitinha, Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3