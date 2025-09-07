Pronostico Kosovo-Svezia: ultimi due precedenti senza storia

Kosovo-Svezia è una partita valida per la seconda giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Da dimenticare l’esordio del Kosovo nelle qualificazioni al Mondiale 2026. I balcanici venerdì scorso sono stati travolti dalla Svizzera (4-0) a Basilea: a fine primo tempo il match era già bell’e deciso, con gli elvetici capaci di segnare quattro gol nei primi 45 minuti per poi limitarsi a gestire nella ripresa. Hanno fatto troppo poco, invece, gli uomini di Franco Foda, apparsi fragili soprattutto nella propria metà campo. L’ultimo clean sheet risale allo scorso novembre: da allora il Kosovo ha sempre subito almeno una rete, compreso nello spareggio di Nations League (vinto) con l’Islanda e nelle due amichevoli di giugno contro Armenia e Comore.

Qualificazione in salita, dunque, anche se in questo girone – uno di quelli formati da quattro squadre – siamo soltanto alla seconda giornata.

Entrambe alla ricerca del primo successo

Muriqi e compagni dovranno però cercare di strappare almeno un punto, a Pristina, contro la Svezia: un’altra sconfitta sarebbe logicamente una mazzata non indifferente per le ambizioni di un Kosovo che sogna ancora la prima partecipazione della sua (breve) storia alla fase finale di una manifestazione internazionale.

Hanno bisogno dei tre punti anche gli scandinavi, che all’esordio non sono andati al di là di un pari in Slovenia (2-2) facendosi riacciuffare proprio al novantesimo. Per evitare che la Svizzera prenda già il largo nella corsa al primo posto, la selezione guidata da Jon Dahl Tomasson non può compiere altri passi falsi: in terra kosovara la Svezia va a caccia di quella che sarebbe la settima vittoria nelle ultime nove partite, tra amichevoli e impegni ufficiali. Tomasson stavolta potrebbe decidere di schierare la coppia Gyokeres-Isak, in estate trasferitisi rispettivamente all’Arsenal e al Liverpool: il nuovo attaccant dei Reds, non al meglio, è rimasto in panchina nella gara con la Slovenia.

Come vedere Kosovo-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Kosovo e Svezia è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Fadil Vokrri di Pristina, in Kosovo. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata a 1.75 su Goldbet Goldbete Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Il pronostico

Kosovo e Svezia si ritrovano di fronte a distanza di quattro anni: nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 non ci fu storia, con gli scandinavi che si imposero 3-0 sia all’andata che al ritorno. L’enorme qualità offensiva della Svezia, a nostro parere, sarà determinante anche stavolta in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Kosovo-Svezia

POSSIBILE RISULTATO: 1-2